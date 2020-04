Ilustrační FOTO - Haló noviny

NKÚ nemá dělat politiku

Přestože státní rozpočet loni skončil nižším než plánovaným schodkem, stát nevyužil dobré hospodářské situace a hospodaření rozpočtu neskončilo alespoň vyrovnaným výsledkem. Ve své výroční zprávě za loňský rok to konstatoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ).

Příjmy rozpočtu jsou podle kontrolorů stále silně závislé na růstu ekonomiky. Ani významné tempo jejich růstu nedokázalo pokrýt růst celkových výdajů rozpočtu, uvedl NKÚ. Státní rozpočet loni skončil schodkem 28,5 miliardy korun proti schváleným 40 miliardám.

»NKÚ konstatuje, že stát opakovaně nevyužil období hospodářského růstu pro sestavení rozpočtu, který by byl alespoň vyrovnaný a zohledňoval principy hospodářského cyklu,« stojí ve zprávě. Podle kontrolorů se současně naplno promítla významná závislost plnění rozpočtu na růstu ekonomiky a podceňování růstu běžných a povinných výdajů. Úřad už loni ve svém stanovisku k hospodaření státu za rok 2018 varoval, že i mírné ochlazení může u takto nastavených státních rozpočtů způsobit vysoké schodky.

»Nemyslím si, že úkolem NKÚ je politické hodnocení rozpočtu. To, jestli stát rozhodl o růstu výdajů v loňském roce a rozpočet skončil s deficitem 28 miliard korun, je věc politického rozhodnutí, a to by NKÚ hodnotit neměl. My jsme to politické rozhodnutí v tehdejších podmínkách hodnotili jako rozumný kompromis a lidé na určité růsty výdajů čekali,« reagoval na kritiku NKÚ stínový ministr financí za KSČM Jiří Dolejš.

Stínový ministr financí za KSČM Jiří Dolejš.

Udržitelnost veřejných služeb

NKÚ ve své zprávě varoval, že bez přijetí přiměřených opatření nebude stát schopen v případě nepříznivého ekonomického vývoje reagovat například na budoucí rizika. Podle něj může jít například o zvýšené výdaje vlivem stárnutí obyvatelstva nebo výdaje spojené s krytím zvýšených investičních potřeb. Nebude tak možné zajistit udržitelnost veřejných financí v dlouhodobém horizontu.

Podle Dolejše také komunisté sdílejí obavy ohledně udržitelnosti významných veřejných služeb, to by však podle něj nemělo být řešeno na úkor výdajových škrtů. »Opět to bude politické rozhodnutí, jak tuto oblast udržet, zejména nyní kvůli krizi tam budou muset směřovat výrazné dotace, které samozřejmě budou v tuto chvíli bolet, ale do budoucna bude potřeba se zamyslet nad příjmovou stránkou státního rozpočtu,« uvedl Dolejš.

Kontrolní úřad dále uvádí, že loňské zvýšené příjmy rozpočtu ovlivnil především růst daňových příjmů a také zapojení rezerv, například příjmů z privatizace. Běžné i celkové výdaje rozpočtu však rostly výrazně rychleji než celkové příjmy. »Celkové výdaje tvořily především dlouhodobě narůstající mandatorní a kvazimandatorní výdaje, kde dominují prostředky na důchody a na platy zaměstnanců státu,« upozornil NKÚ.

Kritika veřejné správy je namístě

NKÚ také kritizuje přetrvávající nízkou výkonnost veřejné a státní správy. Je to podle něj omezující faktor konkurenceschopnosti země a řešení budoucích potřeb společnosti. Významnou překážkou zvyšování konkurenceschopnosti země je podle úřadu dosud nezvládnutá digitalizace veřejné správy. Za posledních osm let vydaly úřady na informační a komunikační technologie v souvislosti s digitalizací veřejné správy téměř 85 miliard korun. Přesto se nepodařilo přiměřeně zlepšit její procesy ani zlepšit komunikaci státu s občany prostřednictvím elektronických služeb, uvedl NKÚ.

S kritikou výkonnosti veřejné správy Dolejš souhlasí. »Je pravda, že vláda je ve skluzu, pokud jde o dotažení klíčových zákonů, také si ale musíme uvědomit, že do skluzu s legislativou se dostaneme i nyní kvůli krizi a zákony, které se týkají digitalizace, stavebního řízení a podobně se dostanou do časového zpoždění. Tento aspekt je potřeba také vnímat, ale s kritikou slabé výkonnosti veřejné správy lze souhlasit, jde o to, jak rychle přijde řešení,« dodal Dolejš.

NKÚ loni uskutečnil 32 kontrol, což bylo o tři méně než v roce 2018. Prověřil 180 organizací a zkontroloval peníze a majetek státu v objemu 63 miliard korun. Podal šest trestních oznámení.

(jad)