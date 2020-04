Ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf. FOTO - Wikimedia commons

Írán války nezačíná

Írán jedná pouze v sebeobraně, uvedl na Twitteru íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf poté, co americký prezident Donald Trump islámské republice pohrozil odvetou v případě, že Írán nebo jeho spojenci opět zaútočí na americké vojáky v Iráku.

»Na rozdíl od Spojených států, které lžou, podvádí a páchají atentáty, Írán jedná pouze v kontextu sebeobrany, « napsal Zaríf na Twitteru, přičemž označil Trumpa za válečného štváče. »Írán války nezačíná, ale dává lekce těm, kteří ano,« doplnil Zaríf.

Ve středu večer americký prezident Trump uvedl, že jeho země nechce mít spor s Íránci. Doplnil však, že pokud bude Írán na americké síly v Iráku útočit, bude toho litovat. Prezident také bez dalších podrobností napsal, že Teherán nebo jeho spojenci plánovali »tajný útok«.

»Pokud by se to stalo, zaplatil by za to Írán skutečně vysokou cenu,« varoval Trump.

Irák se v poslední době stále častěji stává dějištěm konfrontací mezi Spojenými státy a Íránem. Napětí vyvrcholilo v lednu, kdy při americkém raketovém útoku nedaleko Bagdádu zemřel vlivný íránský generál Kásem Solejmání.

(čtk)