Ilustrační FOTO - Pixabay

Budeme posílení a lepší?

Prodloužení nouzového stavu, během něhož nesmí kvůli šíření koronaviru ani s dítětem na procházku, berou Španělé jako nutnost ve vážné situaci. Pro některé je domácí karanténa psychicky náročná, což dokládají i hádky sousedů zaslechnuté přes zeď. Všichni ale věří, že to zvládnou, a to i díky své jižanské společenské nátuře. I Španělé si v těchto dnech pomáhají a povzbuzují i neznámé pacienty izolované v nemocnicích, jimž posílají dopisy.

Podle některých z oslovených Španělů je omezení osobního kontaktu nejhorší pro děti a dospívající. »Těžké mají tyto dny zejména rodiny s dětmi, které žijí v malém bytě, a také rodiny, jejichž děti mají nějaké postižení a potřebují pravidelnou pomoc odborníků,« řekla Ramona z katalánského města Terrassa. »Já pracovně nemám problém, protože mohu komunikovat z domova přes internet,« dodala dvaašedesátiletá sociální pracovnice z města nedaleko Barcelony. Také podle knihovnice Mercedes z Terrassy jsou nynější omezení těžká pro rodiny s dětmi. »Můžete jít se psem ven, ale ne na procházku s dětmi, a ty jsou po více než týdnu už jak utržené ze řetězu,« popsala domácí situaci sedmatřicetiletá knihovnice, která má i obavy ekonomické. »Manžel může pracovat z domova, ale já ne,« dodala.

»Abych tyto dny lépe zvládla, udělala jsem si denní režim úkolů a samozřejmě také pravidelně cvičím,« popsala život za koronavirových opatření třiašedesátiletá Conxita. »Nejkrásnější hodinou v mém rozvrhu je ale večerní videohovor s dětmi a vnoučaty,« dodala. Její sousedka, švadlena v důchodu, odpověděla lakonicky. »Strach nemám, je mi už pětaosmdesát, jsem doma a nikam nechodím,« řekla paní Teresa. Také dvaašedesátiletá Margarita z galicijského města La Coruňa bere nynější omezení stoicky. »Svět a lidé v něm se už museli zastavit a začít znova. Kdyby to nebyl virus, mohla to být válka,« domnívá se Margarita. »Když nemůžu ven, snažím se být aktivní aspoň doma a dát si do pořádku byt i svůj vnitřní život. Hodně čtu a s přáteli komunikuji přes internet,« dodala seniorka. »Je také zajímavé sledovat rodiče s dětmi, jak běhají na terasách, slyším ale i sousedy od vedle, jak se hádají, protože na ně doléhá ponorková nemoc,« popsala Margarita.

Také pro šedesátiletého Javiera z galicijského města Ourense je současná situace obtížná psychicky. »Jsme tři v jednom bytě zavření už přes týden a další tři týdny ještě budeme, asi se z toho zblázníme, navíc když slyšíme ve zprávách, kolik už je nakažených,« řekl Javier. Omezení sociálních kontaktů si i Španělé snaží částečně vynahradit na balkonech. »Večer chodíme v osm na balkony nebo otevřeme okna, tleskáme zdravotníkům, kteří nasazují za nás vlastní zdraví, a zpíváme. Kdo umí hrát na nějaký nástroj, tak hraje,« popsala situaci Lola ze Sevilly. I této zdravotní sestry v důchodu se ale někdy zmocňuje úzkost. »Už se ani nechci dívat na zprávy, raději si pustím film, čtu nebo uklízím a vařím,« řekla Lola. »Doufám, že to brzy skončí, že brzy najdou vakcínu na tento virus, zatím je nejlepší vakcínou nechodit ven,« dodala seniorka. Omezení jsou podle ní sice drastická, ale musí se to vydržet.

Též Carmen z Terrassy považuje prodloužení omezení pohybu za nutnost. »Je to velmi vážná situace, ale zvládneme to,« říká s přesvědčením. »Nejhorší je to v nemocnicích, kde chybí za tohoto krizového stavu zdravotníci i ochranný materiál,« připomněla šedesátiletá Katalánka. I Španělé si ale v těchto dnech hodně pomáhají a myslí i na pacienty v nemocnicích, jimž píšou dopisy, aby je povzbudili. »Na psychologickou podporu už lékaři a zdravotníci nemají v těchto dnech čas a rodina pacienty navštívit nesmí,« popsala ze španělské metropole psycholožka Carmen. »V jedné madridské nemocnici dostali dokonce 35 000 dopisů za jediný den! Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak,« uvedla seniorka k situaci. »Opatření bereme velmi vážně,« říká Carmen. »Věříme, že všechno bude zase dobré a že jako z každé krizové situace vyjdeme společně posílení a lepší,« zakončila madridská psycholožka.

(čtk)