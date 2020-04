Ilustrační FOTO - Pixabay

Zhroutí se cestovní průmysl v ČR?

Podnikatelé v cestovním ruchu upozorňují, že hrozí nenávratné zhroucení a praktická likvidace zahraniční turistiky v České republice a cestovního průmyslu s nevyčíslitelnými dopady.

V otevřeném dopise to napsali premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Zároveň ho vyzvali, aby je pozval ke společným jednáním na řešení současné situace. Dopis inicioval předseda představenstva cestovní agentury Invia Jaroslaw Czernek. Podnikatelé v cestovním ruchu chtějí zabránit masivnímu propouštění, o práci by přišly tisíce lidí. »Celý český cestovní průmysl čelí nejnáročnější výzvě za dobu celé své existence,« napsali. Odvětví je podle nich zcela paralyzováno a všem podnikatelům s každým dalším dnem hrozí ekonomická likvidace nebo ekonomický propad, ze kterého se budou vzpamatovávat řadu let.

Sektoru hotelnictví a přidružených služeb především v Praze, ale také jiných městech, reálně hrozí kolaps, pokud stát nenabídne podporu a pobídky. »Situace není jednoduchá, ale věřím, že v kombinaci tolika odborníků na cestovní ruch, gastronomii a další obory, jsme schopni přijít s funkčním plánem na obnovu sektoru,« uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Společné jednání nad konkrétními dopady krize na cestovní ruch a nad konkrétními návrhy řešení pomoci podporuje také předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje a stínový ministr kultury za KSČM Zdeněk Štefek. »Hrozící masové propouštění i výpadky příjmů by totiž dopadly skutečně na statisíce občanů. Ve své nahotě se tu navíc ukazují zároveň i negativa švarcsystému a u řady podnikatelů i oblíbených praktikovaných forem odměňování zaměstnanců, kteří dostávali oficiálně třeba minimální mzdu a další prostředky jen nenárokově a mimo systém,« řekl našemu listu.

Předseda Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje a stínový ministr kultury za KSČM Zdeněk Štefek.

Kdo rychle dává, dvakrát dává

Ozývají se také průvodci. Cestovní ruch je podle nich časově specifický, hlavní sezona trvá od března do října. Průvodci v tomto období pracují neustále, včetně víkendů, aby se finančně zajistili na zimní měsíce. Daňová přiznání vykazují většinou s paušální daní. Jednorázový příspěvek 25 000 korun osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) postižených v souvislosti s koronavirem, který slibuje vláda vyplatit, proto vítají. Nelze na ně však aplikovat podmínku doložení snížených tržeb za první čtvrtletí. ČTK to sdělila předsedkyně Sdružení průvodců Jana Mecnerová.

»Jsme od března na nule a za leden únor na nějakých 2000 až 4000 korunách podle jazykové kombinace. Každý už vyčerpal své úspory z loňského roku,« řekla Mecnerová. Jakákoliv pomoc státu je podle ní pro průvodce zásadní, zároveň je ale nezbytné, aby byla vyplacena co nejrychleji. Na květen a červen mají podle ní průvodci veškeré objednávky stornované, na další měsíce ani žádné nepřišly.

Štefek podotkl, že narychlo stanovené podmínky pro získání jednorázového příspěvku 25 tisíc korun pro postižené OSVČ nejsou problematické jen pro průvodce, řada dalších povolání má také svá specifika mimo danou škatulku. »Ostatně, vím, že se konkrétní případy k řešení na ministerstvo financí již zasílají a že i naši poslanci jsou v tomto aktivní. Domnívám se, že systém bude muset doznat ještě řady změn tak, aby některou skupinu nesmyslně nevylučoval či naopak nezvýhodňoval, i když tady platí, kdo rychle dává, dvakrát dává. Samozřejmě, pokud bude trvat nouzový stav i další měsíc, měla by se obdobná podpora v dalším měsíci logicky i opakovat a značné prostředky bude nutné vynaložit i ve fázi následující,« řekl Štefek.

Stát pro OSVČ připravil již několik úlev. Jde například o ošetřovné na děti do 13 let nebo hendikepované členy rodiny. V úterý vláda schválila pro OSVČ jednorázový příspěvek 25 000 korun jako kompenzaci za období od 12. března do 30. dubna, při splnění několika podmínek. Jedná se například o pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent nebo loňské minimální hrubé příjmy 180 000 korun. Návrh musí ještě schválit Sněmovna.

