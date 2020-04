Donald Trump. FOTO - Wikimedia commons

Trump oddaluje platby

Konglomerát The Trump Organization, který zastřešuje podnikatelské aktivity rodiny amerického prezidenta Donalda Trumpa, kvůli dopadům pandemie způsobené koronavirem usiluje o odklad půjček a nájemních plateb. Informoval o tom deník The New York Times (NYT), podle kterého společnost v březnu zahájila neformální jednání s německou bankovní institucí Deutsche Bank.

Banka a ani mluvčí The Trump Organization zprávu podle agentury Bloomberg nekomentovali. Trumpova společnost by podle NYT chtěla posunout splatnost části svých závazků u Deutsche Bank, které jsou v řádu stovek milionů dolarů. Jednání je zatím předběžné a stále pokračuje, napsal deník. Floridská divize Trumpova podniku se rovněž podle NYT obrátila na tamní okres Palm Beach s dotazem, zda bude trvat na termínu platby nájmu za pozemek, na němž je golfové hřiště Trump International Golf Club. Toto hřiště je ve West Palm Beach nedaleko Trumpova letoviska Mar-a-Lago, kde šéf Bílého domu často pobývá.

»V těchto dnech každý spolupracuje,« řekl deníku NYT Trumpův syn Eric, který s bratrem Donaldem mladším rodinnou společnost The Trump Organization řídí. »Nájemci jednají s majiteli, majitelé s bankami. Celý svět spolupracuje v boji proti pandemii,« dodal. Preventivní opatření proti koronaviru a s tím související hospodářský útlum dopadly i na Trumpovy podniky, mj. na hotel v Las Vegas, na golfové kluby na Floridě a v New Jersey a také na Mar-a-Lago. O práci přišla i část zaměstnanců v Trumpových nemovitostech v New Yorku a Washingtonu. K fondům záchranného balíku, který prezident podepsal minulý týden, ale Trump ani jeho rodina mít přístup nebudou, zakazuje to totiž konkrétní ustanovení v zákoně, poznamenal server The Daily Beast.

(čtk)