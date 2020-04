Hanba radnici Prahy 6!

V době mimořádné situace v ČR, kdy občané nemohou konat veřejná shromáždění ani pobývat venku, přistoupila Rada MČ Praha 6 k bezprecedentnímu kroku – odstranila bronzovou sochu maršála I. S. Koněva na náměstí Interbrigády z podstavce. Její čin načasovaný do období oslav 75. výročí osvobození a vítězství Spojenců protihitlerovské koalice nad fašismem vyvolal bouřlivý ohlas.

Ostře se ohradilo Velvyslanectví Ruské federace v Praze. Krok Městské části Praha 6 považuje za porušení česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích z roku 1993. Ambasáda vyjádřila protest u českého ministerstva zahraničí proti »vandalským činům odvázaných municipálních činitelů« a uvedla, že iniciátoři odstranění sochy usilují o zhoršení česko-ruských vztahů. »Demolice pomníku maršála I. S. Koněva nezůstane bez příslušné reakce ruské strany,« uvedlo velvyslanectví s tím, že »nepřehlédnutelný je zvláštní cynismus zúčtování s pomníkem v předvečer 75. výročí vítězství nad nacismem«.

Morálně neospravedlnitelné

Protest vyjádřila prostřednictvím svého mluvčího také hlava České republiky. Miloš Zeman považuje zneužití krizového stavu pro odstranění sochy za morálně neospravedlnitelné. »Pan prezident ostře odsuzuje pokoutní odstranění sochy maršála Koněva,« informoval mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru.

Na pošlapání mezinárodního práva činem odkazuje také stanovisko vedení KSČM (zveřejňujeme na jiném místě). »Je neakceptovatelné, že veřejným funkcionářům nic neříká ani mezinárodní právo a ani závazky mezi Českou republikou a Ruskou federativní republikou o válečných hrobech,« stojí v něm.

Své rozhořčení vyjádřili v samostatných reakcích i někteří představitelé KSČM. Čin radních Prahy 6 označil za hanebný a ubohý předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip: »V době, kdy lidé nemohou vyjádřit svou vůli shromážděním, dají odstranit sochu maršála Koněva. To je pro ně jistě důstojná oslava vítězství nad německým fašismem, uctění památky padlých v Pražském povstání a obětí druhé světové války.«

Socha je hlavní, lidé počkají

Vedení radnice Prahy 6 má v této době opravdu čas na věci vskutku odsouzeníhodné, reagoval pro náš list předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. »Patrně opomněli 75. výročí osvobození, na kterém se nezpochybnitelně tento maršál podílel, ale i to, že v době pandemie by měli i tito ambiciózní ‚politici‘ více bojovat s koronavirem nežli se sochou Koněva. Finanční náklady mohly pomoci seniorům nebo některé z pražských nemocnic,« dodal předseda komunistických poslanců a obrátil se na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09): »Co vy na to, pane starosto? Vaše ego je zřejmě uspokojeno bojem se sochou a lidé, ti počkají.« Kolář se však vyjadřoval po svém: »Sejmutí bronzové sochy maršála Koněva z piedestalu na náměstí Interbrigády je pomyslným posledním tónem v etudě, která se v Bubenči rozehrála v roce 1980. Její echo bude nadále rezonovat v muzeu věnovanému dějinám dvacátého století v Československu a přispěje tak k objektivnímu výkladu naší nedávné historie.«

Všichni, kteří jsou překvapeni překotným odstraněním sochy a kritizují je, poukazují na letošní 75. výročí osvobození do fašismu. »Maršál Koněv má na osvobození bezesporu svůj podíl. Odstranění sochy a umístění do jakéhosi depozitáře je právě v těchto dnech ukázkou svévole tamějšího vedení radnice,« řekla našemu listu Miloslava Vostrá, předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. »Je vskutku diskutabilní, zda by se Praha 6 neměla věnovat řešení současných problémů místo odstraňování sochy. Tento postup je ukázkou, jak může být projevena moc v rukou určitých politiků. Rozhodně tento krok a jeho načasování odsuzuji.«

Chování zbabělců

Zneužít situace nouzového stavu dokáže jen darebák, rozhořčila se předsedkyně KV KSČM Praha a bývalá dlouholetá pražská zastupitelka Marta Semelová. »Bourání pomníků rudoarmějců, kteří položili svůj život za naši svobodu, je hanebný čin sám o sobě. Ale fakt, že radnice Prahy 6 odstraňuje sochu maršála Koněva v době mimořádné situace, kdy není možno ani vyjádřit protest na veřejném shromáždění, je chování zbabělců, kteří se bojí vlastních občanů. Starosta Kolář tak ukazuje svou pravou tvář. Namísto toho, aby se v dnešní době staral o obyvatele své městské části, fanaticky se vrhá na ničení pomníku maršála Rudé armády.« Zatímco se občané semkli k lidské solidaritě, navzájem si pomáhají, starají se o své blízké i sousedy či šijí roušky, starosta Kolář ukázal svou bezcharakternost naplno, podtrhla Semelová.

Že sejmutí sochy nebyla náhoda, ale promyšlený a přesně načasovaný skutek, doložil bývalý člen Zastupitelstva Prahy 6 Ivan Hrůza. »Nejde o náhodu, ale o záměr učinit tak právě v době nouzového stavu, kdy občané nemohou veřejně reagovat na hanebné jednání samosprávy Prahy 6. Mimochodem,« vysvětlil našemu listu, »podle webových stránek Prahy 6 jde o jediné usnesení rady ze čtvrtka 2. dubna. Opravdu Rada MČ Praha 6 nemá v současné době nic důležitějšího na práci?«

V usnesení se uvádí, že Rada MČ Praha 6 souhlasí se sejmutím sochy maršála I. S. Koněva, tří nových dodatkových cedulí a jedné původní informační cedule a s jejich zapůjčením Muzeu paměti XX. století, z. ú., »k dočasnému užívání za účelem její veřejné prezentace v budově muzea na dobu od 3. 4. 2020 do 1. 4. 2030 s automatickým prodlužováním o dalších 10 let«. Rada dále souhlasí s dočasným umístěním sochy a cedulí v depozitáři firmy Artex Art Safe, s. r. o., za nájemné 11 979 Kč včetně DPH za jeden kalendářní měsíc. Uzavření dohody s Městskou částí Praha 6 o dlouhodobé výpůjčce sochy maršála Koněva potvrdila ČTK radní Hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová (STAN). Pražská socha I. S. Koněva byla znalkyní oceněna na 13 milionů Kč.

Odbojáři protestují

Český svaz bojovníků za svobodu, který sdružuje bojovníky proti německému nacismu a pozůstalé po obětech německé nacistické perzekuce, vyjádřil co nejdůraznější protest proti postupu starosty MČ Prahy 6. »Jsme přesvědčeni, že jednání pana Koláře nese znaky neonacismu. Nejenže je výrazem pohrdání oběťmi bojů proti německým okupantům. Je především výsměchem demokracii a občanům této země, a zároveň zneužitím současné krize, jejíž překonání vyžaduje jednotu celé společnosti. Lidská a politická malost tohoto činu je v této situaci zvláště zřetelná,« napsali ve svém prohlášení.

Dějiny nelze změnit

»Kulminuje období převyprávění dějin,« hodnotí současnou situaci historik Jaroslav Kojzar. »Vítězové přece mohou lhát, dokonce uvádět smyšlené důvody, proč Koněv musí být odstraněn. Prý navždycky. Jenže nic není navždycky. Vše je dočasné. I vláda lidí typu starosty Koláře, který pro svou jednosměrnou nenávist je schopen každé podlosti, bude mít svůj konec. Dějiny se jistě nechají převyprávět, ale nikoli změnit. Lžemi je neposuneš jinam. A ani Goebbels se svou ‚tisíckrát opakovanou lží, jež stálým opakováním se měla stát pravdou‘ nepřečkal tisíciletou Říši. Lhářům, devastátorům dějiny nenadržují, i když se to v prvém okamžiku tak zdá. A Prahu, ať pan Kolář chce nebo nechce, skutečně osvobodila 9. května 1945 Rudá armáda, jíž velel maršál Ivan Stěpanovič Koněv,« uzavřel rozhodně historik.

Také ústavní právník profesor Václav Pavlíček byl činem radnice Prahy 6 rozezlen. Její konání považuje za skandální zneužití mimořádného stavu, kdy lidé nemohli sochu bránit. Přitom I. S. Koněv stál v čele sil, které osvobozovaly Československo od fašismu, podtrhl.

»Vojska, jimž Ivan Koněv velel, vrátila mír a svobodu milionům. Tehdy je Praha zasypala polibky a šeříky. Škoda, že hrdinství nemůže být selektivní – zachránit jenom ty, komu nechybí čest a svědomí,« přál by si historik Josef Skála. »Zásluhy mužů, jimž velel Koněv, se netýkají jen Dejvic. Tak jako Rudá armáda nám nepomohl nikdo a nikdy. Co a kde jí smí vzdávat hold, není v kompetenci pár konšelů...«

Pohrdání osvoboditeli

V odsuzujícím prohlášení Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, podepsaném Stanislavem Grospičem, stojí: »Skutečnost, že k tomto kroku přistoupily v předvečer 75. výročí ukončení druhé světové války, výročí porážky nacistického Německa a výročí osvobození Prahy a Československa, symbolizuje pohrdání našimi osvoboditeli.«

Jménem skupiny Za pravdivou historii, která pořádala u Koněvovy sochy vzpomínkové akce (ještě 15. března se měla konat, ale kvůli vyhlášenému mimořádnému stavu byla odvolána), se vyslovili Vladimír Klofáč a Jiří Horák. »Je začátek dubna a v Praze se zbabělci vyplížili ze svých děr, aby dokonali to, co osnovali již řadu měsíců. Zloději obvykle kradou v noci. Zadání bylo jasné. Koněv tu nesmí být v den 75. výročí osvobození Prahy Rudou armádou 9. května 2020!

Potomci Koněva zachraňují v Itálii lidské bytosti a starosta Kolář se zmohl na tento ubohý čin. Jsme rádi, že věk tohoto ‚demokrata‘ není vysoký a že se jistě dožije dne, kdy bude socha vrácena na své původní místo. Budeme tam i my všichni, co jsme sochu bránili a zbabělostí ‚demokratů‘ nám bylo znemožněno se setkat tváří v tvář s ničiteli památky hrdinů,« napsali našemu listu. »Nebránili jsme sochu jen kvůli našemu přesvědčení o výkladu dějin, bránili jsme ji i za padlé soudruhy a i za bojovníky z barikád Prahy 6 a celé Prahy, kteří se nedožili tohoto dne hanby. Budeme tu stále, my anebo naše děti a následovníci, tak jako my jsme tu i za padlé a nedoživší se.«

Zapomínáme, že osvobodil Terezín a Osvětim

Maršál Ivan Stěpanovič Koněv (1897-1973) se zapsal do dějin jako jeden z hlavních vojenských velitelů spojeneckých vojsk ve druhé světové válce. Bojoval například v bitvě u Moskvy a od května 1944 velel sovětským vojskům, která osvobodila jižní Polsko a účastnila se závěrečného útoku na Berlín. Osvobodila severní, střední a východní Čechy a Prahu. Vojska vedená I. S. Koněvem osvobodila také nacistický koncentrační tábor Auschwitz (27. ledna 1945, Mezinárodní den památky obětí holocaustu) a KT Terezín.

Koněvovu sochu má podle rozhodnutí Zastupitelstva Prahy 6 z loňského září nahradit památník osvobození Prahy.

