Potkalo nás to, co jsme nečekali

Proč nás pandemie koronaviru zasáhla, jsou pouze dedukce, na kterých se podílejí odborníci i laici. Jak se s ní dokážeme vypořádat, záleží na každém z nás. V České republice se projevila neobvyklá soudržnost lidí i jejich vynalézavost. Objevily se automaty, kde si můžete koupit roušky dodávané dobrovolníky. K tomuto nápadu byly využity upravené automaty na cukrovinky nebo pití a dnes se již najdou na mnoha místech. Lidé si tak mohou nakoupit ochranné pomůcky a získané peníze jdou ve prospěch potřebných. Samozřejmě největším přínosem je, že dochází ke snížení rizika nákazy. Postupně se může v automatech doplňovat i sortiment, například o ochranné rukavice či lahvičky s desinfekcí.

Další pomocí jsou zdarma připravované obědy seniorům i záchranářům. Tato akce závisí na pomoci majitelů restaurací, kteří připraví určitý počet jídel, která si například záchranáři mohou telefonicky den předem objednat. U tohoto rozvozu jsou přísně dodržována veškerá hygienická opatření. Zvláště senioři, kteří se bojí vycházet, jsou rádi, že oběd dostanou nejen zdarma, ale doslova i přede dveře. Najdeme dobré i diskutabilní nápady, třeba metrové rozestupy ve školách jsou podle kantorů prakticky nerealizovatelné.

Školy budou muset po otevření zvýšit hygienická pravidla, ale kdy budou skutečně otevřeny, se dnes nedá se stoprocentní jistotou sdělit. Rodiče se snaží nahrazovat dětem učitele a mnozí tak zjistili, že to vůbec není lehké. Proto velmi uvítali žádost ministra školství, aby školy děti úkoly příliš nepřetěžovaly. I v tomto případě lze konstatovat, že vítězí zdravý rozum. Problémy, které nás potkávají v denním životě, jsou často nepředpokladatelné. Ti, kteří mají doma děti, zjistili, že opravdu doma nemají zásobu jarního oblečení, nemají kde koupit dětské boty a v případě dítěte je problematické objednat botičky po internetu. Ať se nám to líbí, nebo ne, dítě si musí boty vyzkoušet. Doufejme, že šíření této pandemie dokážeme zvládnout natolik, že některá opatření se budou moci uvolnit a život se nám tak pomalu vrátí do normálních kolejí.

Každý z nás má s tímto stavem své problémy. Co můžeme jednoznačně odsoudit, je vzájemná, byť velmi ojedinělá, agresivita jednotlivců. Ve stínu koronaviru se naplno projevují lidské vlastnosti. V případě naší republiky převažují ty dobré. V některých domovech seniorů se pečovatelé podrobili dobrovolné izolaci a bydlí v těchto zařízeních se svými klienty. Ti, kteří mohli, si také vzali své rodiče či prarodiče domů. Toto řešení však nelze realizovat vždy, vzhledem k pracovním povinnostem, které rodinní příslušníci mají.

Jednotlivé kraje také začínají řešit umístění seniorů v případě zjištěné nákazy. Domovy pro seniory nejsou nemocnice. A tak se hledají kapacity, kde by mohli být umístěni a léčeni. Vyvstal další problém, nedostatek lékařů a zdravotnického personálu. I tady se však našli lidé, kteří vyzvali například zdravotní sestry pracující mimo svůj obor, aby se vrátily k původní profesi.

I stát se snaží všemožně pomoci. Ne vždy se vše podaří realizovat ihned. Nikdo nemá s tímto stavem zkušenosti a všichni se učí za pochodu. Protivirová opatření v žádném případě nesmí ohrozit naše životy a je třeba hledat i taková řešení, která jsou nezbytná a současně dovedou pomoci lidem přežít tento neočekávaný stav. Naštěstí převažuje pochopení situace a víra v naději, že se vše brzy změní k lepšímu. Letošní Velikonoce budou výrazně jiné než minulý rok. Přesto však využijme možnosti vrátit se ke starým zvykům a namalujme s dětmi třeba kraslice.

Předpokládané hezké počasí láká k návštěvám přírody. I tady je nutné dodržovat určená pravidla. Pokud je totiž budeme porušovat, ohrožujeme nejen své okolí, ale i sami sebe. Tak tedy věřme v brzký konec tohoto stavu a návrat do běžného života, který nám dnes tolik chybí.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny