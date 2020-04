Divné jaro 2020

Nějak podivně nám začíná to letošní jaro. Slunce již pěkně zasvítí, což rozradostní i ty, kteří se skrývají za okny svých domovů. Sem tam vidíme rozkvetlé jarní květinky. A zlatý déšť, který je aspoň pro mě symbolem jara, září z kdejaké předzahrádky. To vše potěší. Jenže součástí přírody je také koronavirus a v tom nám Matka Příroda ukazuje svou ničivou sílu, protože v důsledku jeho řádění umírají lidé. A v některých zemích, které se označují za civilizované, dost masově. To nemůže Člověka, jenž se právem honosí tímto jménem, nechat v klidu.

Avšak lidská společnost si dokáže uvnitř sebe připravit ještě další zlo, které je mimo přírodní zákony. Takovým je třeba doslova pokoutní odstranění sochy osvoboditele Prahy, pokořitele Hitlerovy pevnosti Berlín v pětačtyřicátém, osvoboditele velké části československého území od fašismu vojevůdce I. S. Koněva. Věděli jsme, že starosta Prahy 6 Kolář a jeho parta urážkami a zesměšňováním Koněva, a tedy i rudoarmějců, dosáhli svého, což stvrdilo zastupitelstvo městské části v září 2019, které odhlasovalo odstranění sochy z veřejného prostranství. Ale že jejich počínání dosáhne tak vysokého stupně podlosti, to jsme ani ve snu netušili. Morálně neospravedlnitelně zneužili nouzového stavu, v němž se ČR nachází, zneužili disciplinovanosti slušných Pražanů, kteří se zpravidla zdržují ve svých bytech a nevycházejí, a za této situace - bez možnosti protestu na místě - bleskově sochu odstranili. A ještě ty ubohé kecy na sociálních sítích! Koněv neměl roušku, pravidla platí pro všechny stejně..., napsal Kolář.

Tento neklidný čas má přece jen jednu výhodu. Vyjevuje se morálka mnohých. To, co se odehrává nejméně v části historické obce, demonstruje příklad názvu publikace jakéhosi Fidlera. V roce 1999 vydal knihu Osvoboditel, život maršála Koněva, aby v roce loňském tentýž obsah (s žádoucími úpravami) vydal pod titulem Koněv – osvoboditel, nebo okupant?.

Přizpůsobování se za každou cenu větru, který duje tu z Bruselu (z Evropské komise), tu ze Štrasburku (z europarlamentu), tu z bruselského centra NATO, tu od amerických přátel, je ukázkou ubohosti mnohých politiků a části občanů ČR. A i členové Babišovy vlády se přičinili svým dílkem o »módní« přepisování historie, když kabinet odmítl iniciativu poslanců Luzara, Miholy a Válkové na uzákonění významného dne 15. března jako Dne zrady a zániku státnosti Československa (1939). Kdyby stanovisko ministrů bylo aspoň neutrální, ale proč záporné a ještě s odkazem, že schválení novely by »zbytečně zatěžovalo současné vynikající vztahy s Německem i se státy, které předkladatelé označují za zrádce«? Takže sovětského maršála, který bojoval s hitlerovci, zbouráme, avšak kolem stejně staré historie spjaté s Německem, Británií a Francií budeme našlapovat po špičkách, abychom někoho náhodou nerozčilili! A to jen proto, že jsme momentálně s Německem, Francií a Británií v NATO a s prvními dvěma i v EU. Neskutečná historická nespravedlnost v roce 75. výročí osvobození a Vítězství nad fašismem!

Monika HOŘENÍ