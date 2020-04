Dějiny se nedokážou změnit

V pátek 3. dubna začali v Praze 6 odstraňovat sochu maršála Koněva. Využili situace. Lidé se nesmějí shromažďovat. Pokud by přišli bránit sochu skutečného osvoboditele Prahy, pak by je v zájmu ochrany před rozšiřováním epidemie prostě rozehnali. A nikdo by nemohl protestovat. Dbali by přece o zdraví každého z nás. Nic nevadí, že ještě nemají avizované místo, kam by sochu ukryli před lidmi.

Kulminuje tak období převyprávění dějin. Vítězové přece mohou lhát, dokonce uvádět smyšlené důvody, proč Koněv musí být odstraněn. Prý navždycky. Jenže nic není navždycky! Vše je dočasné. I vláda lidí typu starosty Koláře, který pro svou jednosměrnou nenávist je schopen každé podlosti, bude mít svůj konec. Dějiny se jistě nechají převyprávět, ale nikoli změnit. Lžemi je neposuneš jinam. A ani Goebbels se svou »tisíckrát opakovanou lží, jež stálým opakováním se měla stát pravdou«, nepřečkal tisíciletou Říši. Lhářům a devastátorům dějiny nenadržují, i když se to v prvém okamžiku tak zdá.

A Prahu, ať pan Kolář chce nebo nechce, skutečně osvobodila 9. května Rudá armáda, jíž velel maršál Ivan Stěpanovič Koněv.

Jaroslav KOJZAR