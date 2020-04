Británie hlásí nový rekord v počtu obětí, za den zemřelo 684 lidí

Ilustrační FOTO - Pixabay

Ve Španělsku za den zemřelo 932 nakažených, v Británii 684

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Německu dosáhl už téměř 80.000. Za 24 hodin přibylo 6174 infikovaných. Mrtvých je už přes tisíc. Počet nakažených koronavirem se ve Španělsku za den zvýšil o 7472 na 117.710, což je druhý nejvyšší počet ve světě po USA. V Británii vzrostl počet obětí za poslední den o rekordních 684 na 3605. Maďarská vláda podle premiéra Viktora Orbána spustí v sobotu fond kvůli pandemii. Zdravotníci dostanou letos v přepočtu 38.000 Kč jako prémii za přesčasy a riziko.

Ve Francii podlehlo nemoci COVID-19 již přes 6500 lidí

Ve Francii podlehlo již 6507 lidí nemoci COVID-19. Ve francouzských nemocnicích zemřelo za posledních 24 hodin 588 pacientů s koronavirem, což je dosud největší jednodenní nárůst. K tomu úřady oznámily rovněž dalších 532 úmrtí v léčebnách dlouhodobě nemocných či domovech seniorů od začátku epidemie. Údaje z těchto zařízení však zatím stále nejsou kompletní, sdělil podle agentury AFP zástupce ministerstva zdravotnictví Jérôme Salomon.

Testy prováděné ve francouzských nemocnicích vyšly podle nové bilance pozitivní již u 64.338 pacientů, což je o 5233 více, než úřady hlásily o den dříve. V pečovatelských zařízeních byla nákaza potvrzena či na ni panuje podezření u dalších téměř 18.000 lidí.

Ačkoliv oproti čtvrtku klesl počet pacientů, kteří museli být přijati na jednotky intenzivní péče, z 382 na 263, epidemie podle Salomona ve Francii zatím ještě nekulminuje. "Stále nám neklesá počet lidí na jednotkách intenzivní péče. Ještě nejsme na vrcholu téhle vlny, a o to méně na začátku ústupu této vlny," prohlásil. V zemi se zatím od začátku krize z nemoci COVID-19 zotavilo 14.008 lidí, o 1580 více, než úřady evidovaly ve čtvrtek.

Itálie hlásí 766 mrtvých s koronavirem,nakažených tolik nepřibývá

V Itálii zemřelo za poslední den 766 pacientů s koronavirem, mrtvých je tak od začátku epidemie už celkem 14.681. Nakažených hlásí úřady skoro 120.000, nově infikovaných však nyní přibývá menším tempem, než v předchozím týdnu. Za posledních 24 hodin mělo na COVID-19 pozitivní test 4585 lidí, zatímco koncem března se denní přírůstek infikovaných pohyboval kolem 6000. Informoval o tom úřad civilní ochrany.

Italští epidemiologové předpokládají, že jihoevropská země, která je co do počtu obětí koronaviru nejhůře zasaženým státem světa, už má vrchol pandemie za sebou. Počty nově nakažených a mrtvých by se nyní podle jejich předpokladů měly držet zhruba ve stejné výši a postupně začít klesat.

Nová bilance tomuto trendu odpovídá, protože nových obětí choroby COVID-19 je jen o šest více, než ve čtvrtek. Nově potvrzených případů nákazy je zhruba o 80 méně, než předchozí den. Celkově se počty nově nakažených drží pod číslem 4800 už od pondělka, kdy bylo nových případů dokonce jen 4053, což bylo nejméně od 17. března.

Situace se zvolna zlepšuje i v Lombardii, která je šířením koronaviru postižená nejvíce. Ohlásili tam 351 úmrtí a 1455 nově prokázaných případů nákazy. O den dříve bylo mrtvých 367 a nakažených 1292.

Výrazněji nyní stoupá i počet vyléčených - těch je nyní 19.758. Na jednotkách intenzivní péče je nyní 4068 lidí v kritickém stavu. Podporu dýchacích přístrojů potřebuje i množství zdravotníků, jichž se dosud nakazilo kolem 10.000. Nejméně 120 lékařů a sester infekci podlehlo, uvedla agentura APA s odvoláním na profesní sdružení.

Ve Španělsku zemřelo za den dalších 932 nakažených koronavirem

Počet nakažených koronavirem se ve Španělsku za posledních 24 hodin zvýšil o 7472 na 117.710, což je druhý nejvyšší počet ve světě po USA. Dosud byla druhá v počtu nakažených Itálie, která ale ještě údaje neoznámila. Za den přibylo ve Španělsku 932 úmrtí z řad nakažených, celkem tak v zemi zemřelo už 10.935 lidí s nákazou koronavirem, informovalo ministerstvo zdravotnictví.

Ve čtvrtek oznámily španělské úřady 950 úmrtí z řad nakažených a 8102 dalších potvrzených případů nákazy, o den dříve to bylo 864 úmrtí za 24 hodin a 7719 nových potvrzených nakažených. Oproti Španělsku hlásí Itálie v posledních dnech nižší počty. Ve čtvrtek oznámila 4668 nových případů nákazy a 760 dalších obětí, o den dříve to bylo 4782 nových nakažených a 727 obětí. Celkem má Itálie ke čtvrtku na 115.200 nakažených a téměř 14.000 obětí, což je nejvíce úmrtí na nemoc COVID-19 na světě.

Španělské ministerstvo zdravotnictví také oznámilo, že ze 117.710 případů potvrzených od prvního výskytu infekce v zemi 31. ledna se ve Španělsku už také 30.513 nakažených uzdravilo. Nejhorší je situace v madridském regionu, kde zaznamenali 34.188 nakažených a 4483 obětí. Druhý nejhůře zasažený region je Katalánsko s 23.460 případy nákazy a 2335 úmrtími.

Španělská vláda přijala už v polovině března kvůli šíření koronaviru v zemi nouzový stav a na dva týdny omezila volný pohyb osob. Posléze toto omezení parlament prodloužil do Velikonoc a vláda rovněž nařídila zastavit práci v provozech, které nejsou nezbytně nutné pro chod země.

Místní média píší o tom, že vláda zvažuje prodloužit omezení pohybu v ulicích o další dva týdny, tedy do 25. dubna. Opatření přijímají i jednotlivé regiony, například katalánská vláda ve čtvrtek doporučila chodit ven s rouškou, či jinak zakrytým nosem a ústy.

Británie hlásí nový rekord v počtu obětí, za den zemřelo 684 lidí

Počet obětí nákazy koronavirem v Británii za poslední den vzrostl o rekordních 684, celkem už nemoci podlehlo 3605 lidí. Jedná se o 23procentní nárůst úmrtí oproti předchozímu dnu. Zaznamenáno bylo celkově již 38.168 nakažených, test na koronavirus podstoupilo 173.784 osob. S odvoláním na statistiky ministerstva zdravotnictví to napsala agentura Reuters.

Británie se řadí mezi nejhůře zasažené země na světě, eviduje nyní největší počet obětí nemoci COVID-19 po Itálii, Španělsku, USA, Francii, Číně a Íránu.

S projevem k národu, který se bude týkat současné epidemie, v neděli vystoupí britská královna Alžběta II. Reuters upozorňuje, že panovnice tímto způsobem vystupuje velice vzácně.

"Její Veličenstvo královna nahrála zvláštní projev určený Spojenému království a zemím (britského) Společenství, který se bude týkat epidemie koronaviru," uvedl Buckinghamský palác. "Televizní projev se bude vysílat v neděli 5. dubna 2020 od 20:00 (21:00 SELČ)."

V Londýně se otevřela obří polní nemocnice, která bude poskytovat lékařskou péči až 4000 pacientům. Jedná se o jednu z pěti, které mají v Británii vzniknout s cílem zvládnout očekávaný příval nakažených v době vrcholu pandemie koronaviru.

Premiér Boris Johnson zůstává v karanténě, kterou chtěl v sobotu ukončit. Týden po pozitivním testu na koronavirus nadále vykazuje mírné příznaky nemoci. Prostřednictvím videa vyzval občany, aby dodržovali vládní opatření a i přes očekávané pěkné víkendové počasí zůstali doma a nevycházeli ven. Vláda podle něj zhodnotí nutnost restriktivních opatření po Velikonocích.

Německo má téměř 80.000 případů, přes tisíc mrtvých

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Německu dosáhl téměř 80.000. Za posledních 24 hodin přibylo 6174 infikovaných, informoval Institut Roberta Kocha (RKI). Nemoci COVID-19, kterou koronavirus SARS-CoV-2 způsobuje, podlehlo v zemi již více než tisíc lidí. RKI odhaduje, že mezi nakaženými je nejméně 2300 lékařů a dalšího zdravotnického personálu.

Celkem bylo v Německu k půlnoci 79.696 potvrzených případů nákazy a 1017 obětí nemoci COVID-19. Ve čtvrtek mrtvých přibylo 145. Úmrtnost nyní činí 1,2 procenta nakažených a zřejmě bude dále stoupat. Průměrný věk obětí je 80 let, 872 z nich bylo přes 70 let, 55 jich bylo mladších 60.

Nejvíce nakažených nadále hlásí Bavorsko (20.237), které hraničí s Českem. Na druhém a třetím místě zůstávají Severní Porýní-Vestfálsko (16.606), které je nejlidnatější německou spolkovou zemí, a Bádensko-Württembersko (16.059). Dohromady mají tyto tři země 770 obětí.

V Sasku, které rovněž sousedí s Českem, je 2336 infikovaných a 21 mrtvých. Ze šestnácti německých spolkových zemí je v počtu případů na devátém místě.

Šéf RKI Lothar Wieler, podle něhož je spolková republika stále na začátku epidemie, na tiskové konferenci v Berlíně řekl, že zatím muselo být hospitalizováno kolem 8000 nakažených. Šéf sdružení německých nemocnic Gerald Gass uvedl, že asi 2500 infikovaných je nyní na umělé plicní ventilaci. Dalších 10.000 takových lůžek je k dispozici.

Wieler také poznamenal, že nejdůležitějším opatřením nadále zůstává dodržování odstupu od ostatních, látková ochrana úst a nosu podle něj ale zřejmě může pomáhat chránit ostatní v případě, že je její nositel nakažen. "Neexistují pro to žádné vědecké důkazy, ale mohlo by to tak být," míní. Proto je v pořádku nosit tuto ochranu v uzavřených prostorech, jako jsou třeba obchody nebo městská doprava. Zároveň však Wieler zdůraznil, že jejich nositele roušky chránit nepomáhají.

Na pomoc se zvládnutím složité situace je spolkovým zemím a obcím k dispozici na 15.000 vojáků.

Nadále se v Německu diskutuje o tom, do kdy mají platit dosavadní omezení. Berlínský radní pro oblast vnitra Andreas Geisel vyjádřil přesvědčení, že opatření týkající se nutného odstupu mezi lidmi budou v platnosti po celý rok. Ostatní podle něj bude možné postupně uvolnit.

Laboratoře v Německu pracují na plné obrátky, týdně provedou na 300.000 testů na koronavirus. Aby zdravotnické úřady udržely krok s šířící se infekcí, kdy je klíčové otestovat co nejvíce lidí, pracují laboranti na směny, problémem je ale nedostatek materiálu pro testování i pro práci výzkumníků, napsala agentura DPA.

Rozbory nyní v Německu provádí 97 laboratoří, uvádí svaz Akreditovaných zdravotnických laboratoří (ALM). V polovině března jich bylo dokonce přes 150. Za minulý týden laboratoře podle Institutu Roberta Kocha (RKI) uskutečnily 350.000 testů.

Rusko má více než 4000 případů nákazy, 34 mrtvých

Rusko ohlásilo 601 nových případů nákazy koronavirem. Celkový počet nakažených se tak zvýšil na 4149, uvedla agentura Interfax s odvoláním na operativní štáb pro boj proti infekci. Nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podlehli další čtyři pacienti. Celkový počet mrtvých tak vzrostl na 34.

Z nemoci se naopak uzdravilo 281 pacientů. Nákaza se dosud projevila v 78 z 85 ruských regionů. Nejvíce nových případů, 448, přibylo v Moskvě.

Ve čtvrtek operativní štáb ohlásil rekordní přírůstek 771 nových případů za 24 hodin. Prezident Vladimir Putin pak oznámil prodloužení nepracovních dnů až do konce dubna.

Většina ruských regionů přijala přísná opatření po vzoru Moskvy, kde obyvatelé mají zakázáno opouštět své domy s výjimkou nejnutnějších případů - nákupu v nejbližším obchodu a lékárně, vyvenčení psa, vynesení smetí anebo kvůli vyhledání nezbytné pomoci.

Maďarsko spustí zvláštní fond a podpůrný balíček

Maďarská vláda spustí v sobotu nový fond vytvořený kvůli pandemii nemoci COVID-19 a v úterý vypracuje podrobnosti o největším balíčku na podporu ekonomiky ve středoevropské zemi. V rozhlase to oznámil premiér Viktor Orbán. Podle agentury Reuters zdůraznil, že tyto plány se zaměří především na zaměstnanost.

Zdravotníci dostanou letos půlmilionu 500.000 forintů (asi 38.000 Kč) jako prémii za přesčasy a riziko, dodal.

Maďarsko má 623 případů nákazy koronavirem. Nemoci COVID-19, vyvolané koronavirem, 26 lidí podlehlo a 43 se uzdravilo, uvedla agentura MTI s odvoláním na vládní údaje. V domácí karanténě je téměř 18.000 lidí.

V Turecku se rozšíří zákaz vycházení, roušky budou povinné

V Turecku se kvůli koronaviru rozšíří zákaz vycházení na lidi mladší 20 let a na veřejných místech budou mít občané nově povinnost nosit roušky. Oznámil to podle agentury Reuters prezident Recep Tayyip Erdogan. Kromě toho nebudou smět od nadcházející půlnoci vjíždět vozidla do 31 provincií včetně těch, kde leží města Istanbul, Ankara či Izmir, a ani z nich vyjíždět. Výjimku bude mít pouze zásobování a zákaz má zatím platit 15 dní.

V Turecku dosud platilo omezení volného pohybu pro lidi nad 65 let. Nyní se bude vztahovat i na děti a mládež. "Lidé pod 20 let, tedy narození po 1. lednu 2000, už nebudou moci vycházet ven na ulice," řekl Erdogan v projevu přenášeném televizí. Opatření má rovněž platit od nadcházející půlnoci, stejně jako povinnost nosit roušky na veřejných místech, kde se pohybuje větší množství lidí, jako jsou například prodejny potravin, tržiště či pracoviště. Lidé by podle prezidenta venku měli jeden od druhého udržovat odstup nejméně "tři kroky" a za porušení pravidel budou hrozit pokuty.

Počet nakažených nemocí COVID-19 podle sobotní bilance v Turecku překonal 20.000, oproti čtvrtku se počet infikovaných zvýšil o 2786. Obětí hlásí země 425.

Kvůli šíření nákazy virem SARS-CoV-2 jsou už delší dobu zavřené školy, zakázaná veřejná shromáždění a v desítkách obcí a měst platí karanténa. Turecká justice plánuje kvůli pandemii předčasně propustit až třetinu vězňů.

(čtk)