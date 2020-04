Ilustrační FOTO - Pixabay

Neberme dětem velikonoční vajíčka!

I když letošní Velikonoce budou jiné, leckde díky karanténě dokonce smutné, neměli bychom dětem brát radost z barvení vajíček a z výroby kraslic. Barvení vajíček prostě k Velikonocům neodmyslitelně patří. Babičky to věděly a ví. Takto upravenými vajíčky můžete slavnostně vyzdobit byt, nebo je můžete rozdat. I když koledníci, přijdou-li vůbec (třeba se dohodnou a budou chodit jen ve dvojici), si vajíčko zaslouží…

Je to letos složité. Covid-19 si bere další a další oběti, v mnoha rodinách převládá smutek. Děti si však zaslouží, když už musí být doma a nemohou za kamarády a spolužáky, alespoň trochu radosti. A navíc – s babičkami a dědy se mohou vidět jen na dálku. Tedy většinou. Především ve městech.

Ale dosti smutného rozjímání. A pojďme barvit vajíčka tak, jak to dělaly naše babičky. A začněme jejich vařením. Babičky radí vajíčka nejdřív omýt horkou vodou a až poté je vložit do vroucí osolené vody, tak při vaření nepopraskají. Vejce z chladničky nechte nejméně pět minut tak říkajíc odpočinout v pokojové teplotě, poté je začněte vařit. Babičky je prostě nechávaly i déle. Ale pokud žily na venkově, měly vejce čerstvá a o starost méně. Vajíčka půjdou snadno oloupat, pokud je hned po uvaření vložíte do studené vody. Vejce vkládejte do vroucí vody lžící, doba varu se počítá od okamžiku, kdy se voda začne znovu vařit. Velikonoční vajíčka budeme vařit, tak jako naše babičky, natvrdo (osm až 10 minut). Pokud dobu vaření u vajec natvrdo překročíte, může se žloutek zbarvit dozelena. Ale sobě pro radost a na chuť můžeme vařit vejce jen naměkko (tři minuty), či nahniličko (pět minut).

A než začneme barvit vejce, snad jen vzpomeňme klasické »babské« rady, jak poznáte stáří vajec. Postačí jednoduchý trik určený spíše pro ty z nás, kteří si vejce kupují v obchodech. Syrová vejce vložte do nádoby s vodou, a pokud zůstane vejce ležet na dně, je čerstvé. Pokud zůstane užší špičkou na dně nádoby a obrátí se do svislé polohy, je staré nejméně tři týdny. Hodně staré vajíčko je takové, které vyplave celé na hladinu.



Důležité informace máme za sebou a můžeme začít vejce barvit. Děti často používají k barvení vajec fixy, tempery, acetonové nebo anilinové barvy. To není dobré. Škodlivé látky z nich proniknou přes skořápku a mohly by způsobit zdravotní problémy. To snad dětem dovolte jen v případě zdobení vyfouknutých vajec.

K přírodním postupům patří barvení vajíček nahnědo v odvaru z cibulových slupek, červeného odstínu dosáhnete pomocí červené řepy, špenát a petrželová nať barví nazeleno, modrou barvu získáte z listů červeného zelí.

Tento způsob barvení velikonočních vajíček je jednoduchý, zvládne ho každý. Záleží jen na fantazii, jak budou vajíčka vypadat. Postup je následující, připravte si barvící složky (odvar ze slupek, červené řepy, špenátu nebo červeného zelí), hadřík, provázky a ozdoby – například různé druhy listů (velmi efektní je třeba petrželka), trav, kytičky, listy stromů, kopřiv atd.

Vajíčka umyjte, očistěte a přiložte na ně z každé strany zmiňované ozdoby. Zabalte opatrně do hadříku tak, abyste příliš nepohnuli s naaranžovanou ozdobou a pevně převažte provázkem. Vložte do vroucího odvaru a nechte v něm vařit osm až deset minut (natvrdo). Opatrně odstraňte hadřík a ozdoby a až vajíčko oschne, vyleštěte ho hadříkem namočeným v sádle nebo v oleji.

Na barvení vajec samozřejmě můžete koupit barvy hotové. Ale není lepší použít rad našich babiček a maminek? Jasně, je! Barva žluto-oranžová – odvar z cibulových slupek, barva žlutá – šafrán nebo kari, barva červená – odvar ze slupek červené cibule a octa, barva červená – červené zelí nebo šťáva z červené řepy, barva červená až fialová – šťáva z borůvek, barva tmavě zelená – voda ze špenátu, barva hnědá – odvar z dubové kůry, pokud ji seženete, barva rezavá až hnědá - silný vývar čaje světle zelená – kmín, lipový květ – jak kmínu, tak lipového květu musíte použít dostatek. Na půllitr vody alespoň pět lžic kmínu a dvě plné hrsti sušeného lipového květu. Vejce v nálevu vařte.

A tak lze pokračovat, i když mě zrovna jiné barvy nenapadají. Ale babičky si určitě věděly rady…

Před barvením je dobré vajíčko odmastit, lze použít obyčejnou vodu s jarem. Pokud je na vajíčku výrazné razítko, které by nám některé barvy nemusely překrýt, stačí hadřík a trocha tekutého písku a jemně razítko setřete.

Hnědá nebo bílá vajíčka? Jistěže bílá! Poptávka po nich je kolem Velikonoc mimořádná. Barva vaječné skořápky závisí na plemeni slepice. Bývá pravidlem, že slepice s bílým peřím budou snášet bílá vajíčka, slepice s hnědým peřím nám dají hnědá vejce. Babičky na venkově si je hýčkaly. Sněhobílé slepice se mohou usnášet, ale stejně jarní poptávku nemohou uspokojit. Máte-li pouze hnědá vejce, netřeba se hroutit, červená či modrá barva na ně také poměrně snadno chytne. Vyfouknutá vajíčka můžete přetřít i akrylovou bílou barvou a vyřádit se v barvení podle libosti. Však to děti vědí. Hnědá vajíčka jsou také skvělá na vyškrabované kraslice. Jistě mi ale dáte za pravdu, že bez bílých vajec se ty správné Velikonoce neobejdou.

A tak na konec klasickou »babskou« radu. Na dno hrnce s vodou již naše babičky dávaly proti praskání vajec talířek obrácený dnem vzhůru. Inu byly moudré a věděly, jak na to…

