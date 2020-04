Veronika Farářová pomáhá potřebným.

Když je srdce na pravém místě…

V době, kdy celý svět ochromil koronavirus a vše, na co jsme byli dosud zvyklí, je najednou jinak, se ukazuje pravá povaha každého z nás. Zatímco někteří odhalili svoje skryté temné stránky a sklony k hyenismu, mnoho dalších lidí naopak ukázalo, že má srdce na pravém místě. Nejen dívky a ženy po celém Česku šijí roušky, aby pomohly potřebným, a výjimkou nejsou ani dámy z řad celebrit. Jednou z nich je i Veronika Farářová, ředitelka soutěží Česká Miss a Česká Missis.

Po uvalení karantény Farářová neváhala a spolu se svojí maminkou zasedla k šicímu stroji a denně šijí roušky, aby pomohly tam, kde je to nejvíce potřeba. »V těchto dnech bychom měli držet všichni spolu a pomáhat si víc než kdykoliv jindy. A tak jsem se rozhodla i já s mojí maminkou, že našijeme co nejvíce roušek a darujeme je na místa, kde jich je nedostatek,« řekla Veronika.

První várku roušek odvezla Veronika spolu s kamarádem zpěvákem Jarem Smejkalem do domova důchodců v Turnově, další do Alzheimer Home Zátiší v Praze a nyní je na řadě Ústav péče pro matku a dítě v Podolí. »Domov důchodců v Turnově jsem objevila díky svému kamarádovi, zpěvákovi Jaro Smejkalovi. Ochotně se mnou domov navštívil a předal roušky zástupcům. Šijeme dál a apeluji na všechny, kdo mají možnost něco udělat – udělejte to, pomozte,« vyzývá Farářová k pomoci i ostatní. Její výzvy se chopil i Smejkal, který hned druhý den po návštěvě domova důchodců začal společně se svou rodinou také šít roušky pro potřebné.

»Missky« zůstávají doma

V době, kdy nebezpečí nákazy zákeřným virem, jaké nemá v novodobé historii obdobu, číhá na každém rohu, je více než kdy jindy třeba být zodpovědný. Ke slavným tvářím z řad zpěváků a herců, kteří podporují nošení roušek a dodržování karantény, se přidaly i krásky z České Miss, které tráví svůj čas poctivě za zdmi svého domova a pokud to není nezbytně nutné, tak nevycházejí.

Ani nejkrásnější žena světa, úřadující Miss Global, neponechává nic náhodě a distancuje se od společnosti. »Určitě není tahle situace pro nikoho příjemná, ale musíme se chovat zodpovědně, můžeme tím zabránit nejen šíření viru a nakažených, ale i případnému úmrtí dalších lidí, to si musíme uvědomit. Čím víc budeme držet společně, tím rychleji se toho zbavíme,« věří Karolína Kokešová v lepší zítřky.

Karolína Kokešová

K opatrnosti a respektování vládních restriktivních opatření nabádá i Miss Earth Water Klára Vavrušková: »Já trávím karanténu doma v klidu s rodinou. Snažím se vůbec nevycházet ven. Kromě mých velmi blízkých nikoho jiného nenavštěvuji a řídím se nařízením vlády. Je potřeba, abychom všichni respektovali daná pravidla. Čím dříve nám to dojde, tím dříve se vrátíme zpět do zajetých kolejí.«

S kráskami jednomyslně souhlasí i Česká Miss 2020 Barbora Hodačová, která je také pouze v bezpečí domova. Svěřila se, že neuvěřitelně obdivuje všechny, kteří si šijí roušky svépomocí a snaží se dál šířit poselství, aby opravdu nikdo bez roušky nevycházel, jelikož tipů, jak roušku vytvořit doma, je dnes už všude spoustu.

(mac)

FOTO – archiv České Miss