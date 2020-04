Prezident Miloš Zeman. FOTO - Haló noviny

Zeman a jeho poradci podpořili opatření proti koronaviru

Prezident Miloš Zeman a jeho poradní tým vyslovili podle ministrů vnitra a obrany Jana Hamáčka (ČSSD) a obrany Vladimíra Metnara (za ANO) uznání a podporu přijatým opatřením proti koronaviru. Je třeba pokračovat a vydržet, řekli ministři po čtyřhodinovém jednání novinářům. Podle Hamáčka není ještě čas opatření nějak radikálně uvolňovat, i když se šíření nákazy daří omezovat lépe, než se čekalo.

"Každopádně teď nechystáme nějaké zásadní změny, musíme to ještě chvilku vydržet," uvedl Hamáček. "Nesmíme nějak usnout na vavřínech a propadnout nějaké euforii, že už je to všechno za námi, že můžeme nějak radikálně ta opatření uvolňovat," dodal. K otevření papírnictví a obchodů s obuví, o němž má v pondělí jednat vláda, bude chtít znát postoj ministerstva zdravotnictví.

Velká část debaty byla podle Hamáčka věnována ekonomickým opatřením. "Důležité je, aby ta pomoc byla rychlá, transparentní a bez byrokratických komplikací," uvedl k podpoře živnostníků i zaměstnanců.

Zeman se podle Metnara poměrně detailně zajímal o projekt chytré karantény, "který by nás měl postupně vracet k normálnu". Bude třeba čas na to, aby se projekt rozšířil do všech krajů. "Musíme pokračovat a vydržet," řekl Metnar. Také podle něj bude možné plošná opatření utlumovat postupně.

Hamáček k policejním opatřením uvedl, že chce zamezit tomu, aby se lidé o víkendech shromažďovali na parkovištích u turisticky vyhledávaných lokalit. Policejní hlídky budou tento víkend turisty z těchto míst vykazovat, aby se neopakovala situace z minulého víkendu. Hamáček věří, že Sněmovna a Senát v příštím týdnu dá policii možnost takováto shromažďování na místě pokutovat.

