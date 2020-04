Bryant byl vybrán do Síně slávy, s ním také Duncan a Garnett

Tragicky zesnulý Kobe Bryant byl dva měsíce po smrti zařazen do Naismithovy basketbalové Síně slávy. Hvězdu Los Angeles Lakers doprovodí mezi legendy také další hráčské idoly zámořské NBA Tim Duncan a Kevin Garnett. Vybráno bylo celkem devět osobností, do Síně slávy ve Springfieldu budou slavnostně uvedeny 29. srpna, pokud to pandemie koronaviru dovolí. Ve hře je i záložní říjnový termín.

Jeden z nejlepších hráčů historie Bryant zemřel 26. ledna v 41 letech při nehodě vrtulníku. O zařazení čtvrtého nejlepšího střelce historie a pětinásobného šampiona NBA do Síně slávy nebylo pochyb. Pět titulů získal v dlouholeté kariéře v San Antoniu také třiačtyřicetiletý Duncan, stejně starý Garnett se stal šampionem NBA jednou. Všichni tři hvězdní basketbalisté také získali během kariéry ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče ligy, Duncan dokonce dvakrát.

"Ještě nikdy nebyla nominace tak silná," konstatoval při únorovém zveřejnění kandidátů předseda Síně slávy Jerry Colangelo.

Tragicky zesnulý Kobe Bryant. FOTO - Wikimedia commons

Bryant odehrál v NBA dvacet sezon, MVP se stal v roce 2008, dvakrát byl také nejlepším ligovým střelcem. V letech 2000, 2001, 2002, 2009 a 2010 dovedl Lakers k titulu, ve dvou finále byl zvolen nejužitečnějším hráčem. Osmnáctkrát byl vybrán do Utkání hvězd a čtyřikrát se stal jeho MVP. Hráč přezdívaný Black Mamba byl také dvakrát členem zlatého olympijského týmu (2008 a 2012), kariéru ukončil v roce 2016.

"Byl jedním z největších hráčů, jací kdy vstoupili na palubovku," komentovala komise Síně slávy Bryantovo přijetí. "Samozřejmě bychom si přáli, aby tu byl s námi a slavil. Je to každopádně završení jeho kariéry v NBA a každý úspěch, kterého jako sportovec dosáhl, byl odrazový můstek k tomu, aby se tu ocitl. Jsme na něj nesmírně hrdí," řekla televizi ESPN vdova po legendárním hráči Vanessa.

Ve stejném roce jako Bryant opustil NBA i Duncan, který byl všech 19 sezon věrný Spurs. Patnáctinásobný účastník All Star Game s nimi získal tituly v letech 1999, 2003, 2005, 2007 a 2014. Nejlepším hráčem ligy byl zvolen v letech 2002 a 2003.

A v roce 2016 se rozloučil i Garnett, který v zámořské lize strávil 21 sezon a hrál za tři kluby. Nejvíc za Minnesotu, v jejímž dresu získal v roce 2004 trofej MVP, titul ale vybojoval až v roce 2008 po přestupu do Bostonu. Půldruhé sezony byl také hráčem Brooklynu. V Utkání hvězd zaznamenal 15 účastí, je olympijským vítězem z roku 2000. Nejlepší obránce ročníku 2007/08 je jediným hráčem v historii, který nashromáždil alespoň 25.000 bodů, 10.000 doskoků, 5000 asistencí, 1500 bloků a 1500 zisků.

Podmínky přijetí, zisk alespoň 18 z 24 hlasů speciální komise, splnila stejně jako hvězdné trio hned při první nominaci také šampionka WNBA a čtyřnásobná olympijská vítězka Tamika Catchingsová. Vybráni byli také trenéři Rudy Tomjanovich, který dvakrát dovedl k titulu v NBA Houston a v roce 2000 s americkým týmem vyhrál olympijský turnaj, Eddie Sutton, Kim Mulkeyová a Barbara Stevensová, kteří byli zbývajícími kandidáty při únorové nominaci. Přímo zvolen byl navíc in memoriam bývalý dlouholetý generální sekretář Mezinárodní basketbalové federace FIBA Patrick Baumann.

"Výběr roku 2020 je bezpochyby jeden z těch nejhistoričtějších vůbec. Talent a společenský vliv těchto devíti osobností přesahuje všechny meze," konstatoval prezident Síně slávy John L. Doleva.

(čtk)