Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ochránit nájemníky před výpověďmi z bytů

Poslanecká sněmovna bude tento týden schvalovat návrh zákona z dílny ministerstva pro místní rozvoj, podle něhož nájemník nesmí dostat výpověď z bytu, pokud není kvůli epidemii koronaviru schopen platit nájemné. KSČM předlohu podporuje, vlastníci nemovitostí proti ní ostře protestují.

Podle předlohy splátky nájemného bude možné odsunout v případě, že nájemník nemůže platit kvůli snížení svých příjmů kvůli epidemii koronaviru. Dluh z nájemného bude moci splatit do konce května 2021. Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) je potřeba pro lidi udržet bydlení. Zdůraznila, že nejde o odpuštění nájemného.

Pro Občanské sdružení majitelů domů v ČR je návrh nepřijatelný. »Jde o nebezpečný precedens excesivního zákonného opatření v dobách krize, o zásah do soukromého vlastnictví, který je podle našeho názoru za hranicí minimálně z hlediska ústavně-právní proporcionality,« uvedl místopředseda sdružení Milan Krček. »Návrh vlády ve znění, které máme k dispozici, proto považujeme za neakceptovatelný,« podotkl Krček.

KSČM podle člena sněmovního hospodářského výboru Lea Luzara (KSČM) s návrhem souhlasí a podporuje ho. »O tom, že takovýto návrh by měl zaznít, jsme se bavili, a jsem rád, že ministryně Dostálová vnímá i názory jiných politických stran na nynější situaci,« řekl Luzar Haló novinám. Na druhou stranu si prý nedokáže představit, že by vlastníci nemovitostí v současné době chtěli dávat lidem výpovědi. »Z jejich protestu mi vyplývá, že chtějí dávat výpovědi, a to je absolutně nepřijatelné. Pokud to takhle míní, tak si myslím, že stát by měl proti takové lichvě s byty velice tvrdě zasáhnout,« prohlásil Luzar.

Člen sněmovního hospodářského výboru Leo Luzar (KSČM).

Vlastníci by se měli s nájemníky dohodnout

»Vnímáme, že lidi, kteří jsou zbaveni svých příjmů, se mohou dostat do problémů platit nájemné a je jim třeba poshovět. Řada obcí už jde touto cestou a odkládá povinnost platit nájemné. Je ale pochopitelně problém, když se vstupuje do soukromého sektoru, do smluvního vztahu mezi majitelem domu a nájemníkem,« řekl našemu listu místopředseda sněmovního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš (KSČM). Nejefektivnější a nejčistší cesta by podle něj byla, kdyby se vlastníci sami dohodli s nájemníky. Protože se ale k tomu majitelé domů nemají, je podle něj logické, že do toho chce vstoupit stát. »V principu jsme vstřícní to řešit, ale očekávám do projednávání návrhu ve Sněmovně na tohle téma ještě velkou diskusi,« dodal Dolejš.

Návrh je potřeba ještě prodiskutovat také podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). »Podporujeme ten záměr, že lidé nebudou dostávat výpověď z bytu, ale zda to posouvat na všechny vrstvy obyvatelstva je s otazníkem,« řekla v Otázkách Václava Moravce v ČT.

»Roztáčíme kolo, kterému nerozumíme,« dodal ekonom, člen Ústředního krizového štábu Filip Matějka. Opatření by doporučoval zavést na kratší dobu, jeden až dva měsíce.

Záloh na služby se návrh netýká

Mluvčí MMR Vilém Frček zdůraznil, že návrh zákona neruší povinnost hradit služby. Pokud tedy nájemce nebude hradit zálohy na úhradu služeb spojených s bydlením, ochrana se na něj nevztahuje. »Navrhovaná úprava v žádném případě neznamená, že nájemce není povinen hradit nájemné, že se mu vlastně odpouští, a tím méně, že jde o jakýsi návod pro neplacení. Tak to v žádném případě není a navíc ochrana platí po dobu mimořádných opatření,« uvedl Frček. Podle návrhu může ochrana trvat nejpozději do letošního 30. září.

Podle MMR nadále platí uzavřená nájemní smlouva. Odklad placení nájemného se týká pouze těch nájemníků, kterým v důsledku mimořádných opatření vypadl příjem, a tak nemají nájemné z čeho zaplatit. Dlužný nájem budou muset uhradit nejdéle do konce května příštího roku, jinak hrozí výpověď z nájmu bytu bez výpovědní lhůty, uvedlo MMR. Okolnosti prodlení v placení nájmu má podle návrhu nájemce doložit pronajímateli bez zbytečného odkladu.

Předloha zároveň odkládá splátku půjčky Státního fondu rozvoje bydlení. »Tak, aby i mladí lidé, kteří žádali v rámci bydlení pro mladé bytová družstva, společenství vlastníků jednotek mohli požádat o odložení splácení úvěrů, a to až do 30. listopadu 2020,« řekla Dostálová.

Sněmovna by se měla zákonem zabývat ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze.

(jad)