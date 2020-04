Ilustrační FOTO - Pixabay

Remdesivir by měly testovat tři nemocnice v ČR

Výrobce experimentálního léku remdesivir si vyžádal dvě až tři místa pro případné další testování medikamentu proti koronaviru v ČR. Měly by to být Fakultní nemocnice Brno a v Praze Fakultní nemocnice Motol a Nemocnice na Bulovce.

V České televizi (ČT) to řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Lék, který vznikl proti ebole, je pro použití proti koronaviru ve fázi klinické studie.

Prymula uvedl, že mu telefonovali zástupci firmy Gilead, která remdesivir vyrábí. »Ptali se, jestli jsme schopni vytipovat dvě až tři centra v České republice, kam by remdesivir poté byl alokován v rámci klinické studie,« řekl. Centra by podle něj měla být umístěna do největších nemocnic, které o nakažené pečují. Ke kolika lidem by se lék mohl dostat, zatím není podle něj jasné.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Ve firmě Gilead ho vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře. Lék nyní firma poskytuje pro těhotné ženy a děti a mladistvé do 18 let. Lidé ve vážném stavu s respiračním selháním z této skupiny o něj můžou zažádat přes web firmy Gilead. V ČR remdesivir lékaři použili zatím pro jednoho pacienta ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Dalším českým pacientům lék společnost dosud neschválila.

Vyznamenání pro Prymulu

Prezident republiky Miloš Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech na serveru deníku Blesk uvedl, že udělí 28. října Romanu Prymulovi nejvyšší státní vyznamenání. Ocenění dostane za svou činnost při potírání epidemie nového typu koronaviru.

Prymula je podle Zemana erudovaný epidemiolog, který se postavil do čela války s koronavirem. »Jeho razantní opatření vedla k tomu, že epidemie má v České republice mírnější průběh než v zahraničí,« řekl. V souvislosti s epidemií koronaviru chce 28. října poděkovat i dalším. Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád Bílého lva.

Roman Prymula stál v druhé polovině března v čele Ústředního krizového štábu. Nyní se soustředí na projekt takzvané chytré karantény, která by měla pomoci cíleně odhalit nakažené koronavirem.

(jad)