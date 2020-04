Rozhovor Haló novin se sociologem profesorem Janem Kellerem

Základním lidským právem je právo na přežití

Dnes svět sužuje koronavir. Slyšel jsem, že je to důsledek přílišného rozvoje a přemnožení lidstva. Že příroda sama si musí pomoci. Co vy říkáte na tuto »teorii«?

Kdyby měla příroda reagovat na přemnožení lidstva, musela by se ozvat už dávno, takže tomuto vysvětlení nevěřím. Na druhou stranu se zdráhám uvěřit i oficiální teorii, podle které celá planeta kolabuje proto, že si někdo v Číně uvařil nemocného netopýra. Vždyť takové vysvětlení je úplně šílené. Co když si teď třeba někdo v Mexiku vaří nemocnou ještěrku? To zkolabuje civilizace podruhé?

Četl jsem také, že Čína se mohla jakžtakž vypořádat či blížit se k vypořádání s koronavirem, protože jde o totalitní zemi, kde svobody vlastně nejsou, kdežto u nás v Evropě je demokracie a jejich přístupy nejsou možné. Je to pravda?

Pokud by to byla pravda, tak by to byl důkaz, že demokracie nedokáže ochránit svoji vlastní populaci a nedokáže reagovat na smrtelné hrozby, které ohrožují její občany. To by bylo smutné, protože pak už by nebylo možno tvrdit, že demokracie je to nejlepší ze všech myslitelných politických uspořádání. Já si myslím, že základním lidským právem je právo na přežití. V tom případě musíme uznat, že Čína dodržuje lidská práva více než třeba Itálie, Španělsko či Spojené státy.

Myslíte, že skutečně jde o pandemii podobnou již dávno zapomenutým »morovým ranám«?

Podle odborníků na epidemie je nemoc způsobená koronavirem, měřeno počtem obětí, někde uprostřed mezi chřipkou a plicním morem. Řečeno velmi přibližně, je desetkrát nebezpečnější než chřipka a jen z desetiny tak nebezpečná jako morové rány. Pesimistu zaujme první část tohoto přirovnání, optimistu ta druhá.

Když se tak zamýšlíte nad tím, jak se současný koronavirus bude šířit dál, nebojíte se?

To víte, že má člověk obavy. Já osobně ani ne tak z nákazy jako z možných ekonomických dopadů. Pokud to bude trvat dlouho, může to rozvrátit národní hospodářství a možná třeba i způsobit, že zbytky naší ekonomiky přejdou pod cenou do rukou cizích bank. U nás už jsou totiž jenom cizí banky a ty teď budou držet v hrsti zbylé české drobné a střední firmy. Jsem docela zvědav, jak se k tomu vláda postaví. Pokud by tomu nedokázala zabránit, tak už bude snad zbytečné, abychom ještě nějakou naši vládu měli.

Prý tam, kde omezili kvůli koronaviru výrobu, lidé přestali se svými aktivitami, například v Benátkách, se oživila opět příroda. Myslíte, že tento trend vydrží, anebo hned poté, co odtroubí lékaři pandemii, se všechno znovu navrátí do svých kolejí? Nepoučí se z toho lidstvo?

Lidstvo by se třeba i poučilo, ale kapitál se zaručeně nepoučí. Ten se bude množit v rukou hrstky velkých vlastníků bez ohledu na dopady včetně těch environmentálních.

Co taková pandemie může ekonomicky udělat s lidstvem?

Jako každá krize povede i tato pandemie ke koncentraci velkých peněz v rukou nadnárodní oligarchie. Zanikne spousta živností a drobných firem a prudce se zvýší nezaměstnanost. Ti, kteří mají i tak hodně, si ještě polepší, zbytek na to doplatí. Kapitalismus tak funguje naprosto spolehlivě.

Zatím jsou nejvíce zasaženy nejprůmyslovější oblasti světa. Co však bude, až se nemoc naplno rozšíří i do těch rozvojových? Zasáhne je to vůbec?

To nevím, nejsem epidemiolog. Příklad toho, co můžeme čekat v rozvojových zemích, vidíme ve Spojených státech. Spojené státy totiž z velké míry fungují jako rozvojová země. Velká část populace tam není zdravotně pojištěná, spousta lidí nemá vůbec žádné finanční rezervy a každý je odkázán jen sám na sebe. New York je taková malá laboratoř toho, co se bude dít v Africe.

Četl jsem slova generála Petra Pavla, jenž nás varoval před dodávkami roušek a dalšího zdravotnického zboží z Číny. Prý jsou bezpečnostním rizikem. Co vy na to?

Takovou stupiditu nemám ani chuť komentovat. Já si myslím, že bezpečnostním rizikem pro naši zemi jsou lidé typu generála Petra Pavla. Ani rouška z Číny nás před nimi bohužel neochrání.

Kdybyste hodnotil opatření naší vlády ve srovnání s ostatními zeměmi Evropy, jak bychom dopadli?

Jednoznačně na jedničku. Ani lidé, kteří se v politice a v médiích živí kritikou vlády, nejsou schopni uvést jediný příklad země, která by si v situaci, na kterou nebyl nikdo připraven, počínala lépe.

Jaroslav KOJZAR