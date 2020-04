Prostřeno a souvislosti

Jací jsme? Nebo spíše jací bychom měli být? Hrdinští? Obětaví? Nebo i schopní pro svůj úspěch udělat leccos? Z tohoto hlediska mě zajímala sonda, jíž nám v podobě pořadu Prostřeno nabízí každý všední podvečer televize Prima. Pět účastníků před diváky vaří, tváří se většinou nespokojeně nad výsledkem kuchtění druhých a dává pak body, aby ten nejlepší, nejlépe hodnocený z nich, na konci týdne dostal několikadesítektisícovou odměnu. Protože hodnocení je neveřejné a zná ho jen divák televize, lze licitovat, a dokonce svým hodnocením podrazit konkurenty. Tak se také stává a většinou ten »podrazák« se ani nestydí. Jen když vyhraje a peníze si jako jediný může odnést.

Jací tedy jsme? Ta sonda zmíněné televize je pro mne zarážející, i když vím, že ve vypjatých situacích někteří mohou zklamat a existence národa může záviset na hrdinech, kteří jsou schopni položit i život. Jsou ovšem jiní, kteří jsou ve strachu ochotni zradit. Jenže nejde jen o existenci národa, jde o pár tisícovek, které je možné získat podrazem.

A jsme u zmíněného pořadu. Sonda do naší společnosti jako na dlani. Sonda do systému, který je vychoval anebo ovlivnil natolik, že osobní profit je víc než svědomí. Ale co je to vlastně svědomí? Jen pocit, že nekonám dobře? Ale vždyť přece jeho protiváhou je získaná výhoda, tedy v tomto případě peníze! A v současném systému jsou přece peníze rozhodujícím faktorem. Kdo je má, může si leccos dovolit, kdo nemá, žije od výplaty k výplatě anebo se dostává do dluhové pasti. Řekli byste, proč takový systém lidé podporují, proč tedy? Protože dnes a denně je jim vsugerováváno, že jde o nejlepší období jejich života a že i oni přece – je demokracie a svoboda – zítra se mohou dostat mezi vyvolené. Každý má přece šanci se z nuly dostat na výsluní. Jen musí mít štěstí či vědět, jak na to. Jenže v životě je tomu většinou jinak.

Jistě, je třeba opravdu vědět, jak na to, aby se dotyčný dostal k penězům. Ona televizní soutěž nám naznačuje jedno řešení. Udělat podraz. I když později se o něm všichni dozvědí, nevadí to. Vítěz má už své a nikdo mu to nevezme. Tak i televize dokáže vychovávat k onomu – co je víc: peníze, nebo čistý charakter? Za charakter si ovšem nic nekoupíš a za peníze ano, zpívá se takto přibližně v jedné písničce. A za kapitalismu jsou peníze víc než život, proto nějaké to licitování je proti tomu prkotina.

Dívka, která se pro mě stala prototypem, jakási Patricie, která tehdy zvítězila, jistě peníze již utratila a použila je »k smysluplným« nebo jakým účelům. A jsem přesvědčen, že jí vůbec nevadí, že to vlastně bylo jen a jen podrazem, a nikoli kuchařským uměním.

Jaroslav KOJZAR