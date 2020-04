Ilustrační FOTO - Pixabay

ČR přijme pacienty z Francie, obchody a sportoviště asi od čtvrtka

Fakultní nemocnice Brno by měla v nejbližších dnech přijmout šest nemocných s koronavirem z Francie. Novinářům to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru s Českou televizí (ČT). Vláda by mohla od čtvrtka povolit otevření obchodů s pracovními oděvy, dětským textilem, kočárky a autosedačkami, papírnictví, prodejny a opravny obuvi, hobbymarkety a železářství, řekl dále Babiš.

Babiš: Brněnská fakultní nemocnice přijme šest pacientů z Francie

Fakultní nemocnice Brno by měla přijmout šest nemocných s koronavirem z Francie. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl v rozhovoru s Českou televizí (ČT). Francie požádala o pomoc a česká vláda vyhověla, uvedl. Francie má nyní s umísťováním nakažených do nemocnic problémy, některé její pacienty převzalo například Německo.

Mluvčí Fakultní nemocnice Brno Pavel Žára ČTK řekl, že nemocnice přijme šest pacientů na plicní ventilaci v pondělí, letadlo je přepraví nejspíš v odpoledních hodinách. Nemocnice se stará o pacienty s koronavirem, má také stan k odebírání vzorků, které pak vyhodnocuje. Z nemocnice rovněž vyjíždí odběrový tým domů k lidem s podezřením na koronavirus.

O věci jednal Babiš s francouzským velvyslancem v ČR. "Celkově jsme nabídli 12 míst, respektive 14, ještě další nemocnice se nějak přidaly, protože my samozřejmě máme dostatečnou kapacitu," uvedl.

Premiér upozornil, že Česko v koronavirové epidemii už pomohlo i jiným zemím Evropské unie. "Po tom, co jsme pomohli Slovinsku, Španělsku a Itálii, tak projevujeme solidaritu v rámci Evropské unie," řekl.

Pomoc Španělsku a Itálii, které jsou z evropských zemí koronavirem zasaženy nejvíce, zahájilo Česko před týdnem v sobotu. Posílá 20.000 ochranných obleků z policejních skladů v Opočínku u Pardubic. Dodávka je rozdělena napůl, každá země dostane 10.000 kusů jednorázových ochranných obleků, které Česko obdrželo z Číny.

Česko poslalo do Itálie také vzorky masek, které navrhlo a vyrábí České vysoké učení technické s pomocí 3D tisku. Zásilku do Itálie odvezl kamion, letadlem do Španělska se vezlo také 90 polomasek české firmy Nanologix.

Ve francouzských nemocnicích a domovech s pečovatelskou službou nemoci covid-19, kterou způsobuje koronavirus, podlehlo od 1. března 7560 lidí. Na jednotkách intenzivní péče se ve francouzských zdravotnických zařízeních léčí 6838 pacientů, uvedla v sobotu večer agentura Reuters s odvoláním na francouzské úřady.

V Brně jsou dvě fakultní nemocnice. Francouzské pacienty přijme Fakultní nemocnice Brno se sídlem v Bohunicích, kde je také odběrový stan a provádějí se testy. Nemocnice má zhruba stovku přichystaných lůžek pro pacienty s koronavirem a další stovky v záloze. O pacienty s koronavirem v těžkém stavu se na pokyn vlády stará druhá Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně se sídlem v centru, která má pro nejzávažnější případy onemocnění covid-19 vyčleněno 43 lůžek s plicními ventilátory. Nyní tam leží devět pacientů s koronavirem ve vážném stavu.

Itálie hlásí téměř 16.000 zemřelých na nemoc covid-19 a skoro 129.000 nakažených. Španělsko zaznamenalo přes 12.000 úmrtí a víc než 130.000 nakažených.

Babiš: Od čtvrtka by se mohly otevřít další obchody a sportoviště

Vláda by mohla od čtvrtka povolit otevření obchodů s pracovními oděvy, dětským textilem, kočárky a autosedačkami, papírnictví, prodejny a opravny obuvi, hobby markety a železářství. V rozhovoru s Českou televizí to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Otevřeny by mohly být i sběrny surovin a kompostárny. Do stavebnin či hobby marketů je v současnosti umožněn vstup jen podnikatelům.

Zpřístupnit chce vláda také některá veřejná sportoviště, na kterých by lidé při sportu nemuseli mít roušky. Mělo by jít například o sportoviště pro cyklistiku, běh, in-line brusle, skateboarding, tenis, sportovní střelbu nebo kanoistiku. Zároveň by ale v těchto areálech bylo uzavřeno zázemí v podobě šaten nebo toalet.

Uvolnění ovšem budou doprovázet přísnější hygienická opatření, jako je například odstup dva metry, aktivní zásahy proti shlukování zákazníků, pravidla pro dezinfekci nebo měření teploty pracovníků před každou směnou.

Premiér ale upozornil, že se na tom ještě musí v pondělí shodnout vláda. Zároveň uvolnění bude podmíněno souhlasem epidemiologů na základě středečních výsledků statistik šíření koronaviru. "Budeme na vládě projednávat možnosti rozvolnění některých opatření, ale zároveň zpřísnění podmínek," uvedl.

Po celou dobu nouzového stavu mohou být otevřeny prodejny s potravinami, drogérie, lékárny, optiky, zverimexy, trafiky, čerpací stanice, později dostaly výjimku také květinářství, galanterie, zámečnictví, prodejny zharadnických potřeb, opravny domácích spotřebičů, myčky aut, naposledy domácí potřeby nabízející ochranné pomůcky jako ústenky, rukavice nebo dezinfekce. Podnikatelům je umožněn vstup do stavebnin či hobby marketů.

(čtk)