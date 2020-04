Ilustrační FOTO - Pixabay

Odhalených případů nákazy koronavirem v neděli výrazně ubylo

V Česku je 4591 lidí nakažených koronavirem. Za neděli stoupl jejich počet o 115, zatímco v sobotu bylo 282 nově odhalených případů. Ve srovnání se sobotou ale klesl počet provedených testů z 6134 na 4710. Celkem už zdravotníci v Česku provedli 85.014 testů. Počet úmrtí nakažených koronavirem stoupl oproti údajům z nedělního podvečera o pět na 72 lidí. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

V neděli zemřelo osm lidí nakažených koronavirem, další člověk zemřel pod údajů na webu ministerstva v pondělí. V šesti případech šlo o seniory ve věku nad 60 let, jeden spadal do kategorie 50 až 59 let a zbylým dvěma bylo méně než 50 let.

Nejhorší situace je v Praze, kde na 100.000 obyvatel připadá více než 85 nakažených koronavirem. Druhý je Olomoucký kraj s téměř 67 případy na 100.000 obyvatel.

(čtk)