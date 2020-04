Ilustrační FOTO - Pixabay

Sucho nás asi potrápí stejně jako loni

Problém se suchem v půdě zřejmě bude prakticky stejný jako před rokem, kdy v dubnu v podstatě nepršelo a úrodu zachránily částečně až květnové intenzivní deště. Vyplývá to z údajů na portálu InterSucho.

Míru sucha vědci určují jako aktuální poměr nasycenosti půdy vodou do jednoho metru v poměru k průměrné nasycenosti v letech 1961 až 2010. Intersucho je projekt Ústavu výzkumu globální změny CzechGlobe, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu. Pomáhá zemědělcům při eliminaci dopadů sucha.

Situace je v porovnání s loňskem nyní stejná. Sníženou úroveň půdní vláhy vědci evidují na 27 procentech území, loni to bylo na 34 %. Počínající sucho lze nyní sledovat na 32 %, loni to bylo na 27 % území. Vyšší stupně sucha letos zasahují již 19 % území, loni to bylo jen o procentní bod méně. Podle prognóz už by se mělo sucho k 9. dubnu rozšířit na 90 % území.

Nyní je nejhorší situace v Libereckém kraji a Orlických horách, sucho se projevuje i v Jeseníkách, tedy v oblastech, kde běžně v tomto období odtával sníh. Letos však byl v podstatě jen v nejvyšších polohách. Již dlouho je velké sucho v území na severozápad od Českých Budějovic a také v Třeboňské pánvi. Sucho se začíná rozšiřovat i v Beskydech a Krušnohoří či ve větší části Vysočiny. Naopak bez výraznějšího sucha jsou zatím jižní Morava či střední Čechy a celé Polabí, kde už v této době sníh nebýval ani minulé zimy.

»Procházíme momentálně další sušší periodou, kdy minulý týden prakticky nepršelo a ani v dalších deseti dnech významné srážkové úhrny nečekáme. Spíše čekáme naopak slunečné a postupně teplé počasí. Bohužel pro zemědělce a ovocnáře jsou nepříjemné i noční teploty, které klesají pod bod mrazu,« komentují tvůrci portálu aktuální situaci.

Ministerstvo zemědělství uvedlo, že většina nádrží je naplněna mezi 85 a 100 %, což je více než loni. »V porovnání s předchozími měsíci se díky srážkám mírně zlepšil stav hladiny podzemních vod. Přesto je, až na výjimky, mírně nebo silně podnormální, a to zejména v oblasti soutoku Dyje a Moravy,« řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Voda ve většině vodních toků je mezi 40 a 60 % dlouhodobých stavů, pomohly únorové deště. Někde je ale situace horší, desetina vody proti obvyklému stavu teče například v Želetavce a v Jevišovce. »Nízká je také zásoba vody ve sněhu, která byla letošní zimu přibližně desetinová oproti dlouhodobému průměru,« dodalo ministerstvo.

(ici)