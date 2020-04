Ilustrační FOTO - Haló noviny

Na železnici přibudou nové zastávky

Na železnici začnou vlaky brzy zastavovat na deseti nových zastávkách a jedné stanici. První se otevřou v Neratovicích a u Příbrami, další budou následovat letos a příští rok, informovala Správa železnic.

První letos nově otevřená zastávka bude v Neratovicích u sídliště. Cestující ji budou moci využívat od května. Zastávka bude mít 120 metrů dlouhé nástupiště s přístřeškem, součástí bude i osvětlení a stojany pro desítky jízdních kol. Nový přechod u zastávky bude vybaven světelnou signalizací.

Do konce letošního roku se otevře nová zastávka také u největšího příbramského sídliště. Ještě letos začnou nově zastavovat vlaky rovněž u multifunkční haly v Karlových Varech (na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně) a v Jeníkově-Oldřichově. Tam se přesunou nástupiště ze stanice Oldřichov u Duchcova.

Další zastávky bude správa železnic zprovozňovat v příštím roce. V hlavním městě je ve výstavbě nová stanice Praha-Zahradní Město a také zastávka Praha-Eden. Pro veřejnost by se měly otevřít v průběhu příštího roku. V horizontu několika let přibude zastávka Praha-Rajská zahrada, která vznikne v bezprostřední blízkosti stejnojmenné stanice metra.

Další zastávky Brno-Starý Lískovec a Ostopovice jsou součástí rekonstrukce trati mezi Brnem a Střelicemi. Jejich zprovoznění se plánuje na příští rok. Ve Starém Lískovci vybuduje město Brno přestupní terminál, kam budou zajíždět i trolejbusy od bohunické nemocnice.

V rámci oprav trati ze Staré Paky do Trutnova vznikne nová zastávka v Roztokách u Jilemnice, která se bude nacházet blíže obci a nahradí tamní stanici. To platí i pro plánovanou zastávku Troubelice střed, která je součástí elektrizace úseku z Libiny do Uničova. Ta navazuje na stavbu mezi Uničovem a Olomoucí.

