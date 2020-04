Ilustrační FOTO - Haló noviny

Svět ohrožuje další vlna nezaměstnanosti

Zatímco v únoru například klesla míra nezaměstnanosti v zemích Evropské unie na dosavadní minimum 6,5 procenta, odhady a údaje za březen a další období už kvůli šíření nového koronaviru předpokládají růst nezaměstnanosti po celém světě. Jak již jsme v Haló novinách informovali, podle americké centrální banky Fed by například v USA mohlo šíření koronaviru vést k zániku 47 milionů pracovních míst. Mezinárodní organizace práce (ILO) už v polovině března varovala, že epidemie a s ní spojená globální ekonomická krize by mohla na celém světě vést k zániku až 25 milionů pracovních míst. Pro srovnání - globální finanční krize z let 2008 až 2009 zvýšila počet nezaměstnaných zhruba o 22 milionů.

Narozdíl od finanční krize v letech 2007 až 2009, kdy se zásahy vlád a institucí soustředily na velké banky a podniky, přiměla nynější krize světové organizace a vlády, aby se zaměřily na oblasti, jako je i státní podpora zaměstnanosti. Růst nezaměstnanosti má snížit například kurzarbeit, ke kterému sáhla řada vlád.

Po únorových údajích, kdy například v eurozóně bylo bez práce 7,3 % lidí, což bylo nejméně od května 2008, jsou nové údaje a odhady nepříznivé. Zatímco v 27 zemích Unie bylo v únoru bez práce téměř 13,98 mil. lidí, z toho 12,05 mil. v eurozóně, podle údajů Evropské odborové konfederace (ETUC) jen během prvních dvou březnových týdnů přišlo v Evropě o práci přes milion lidí. Podle prognózy společnosti Capital Economics se například v eurozóně do konce června zvýší nezaměstnanost až na 12 %.

Ve Spojených státech, které nyní evidují nejvíce nakažených na světě, by šíření koronaviru mohlo vést podle odhadů expertů Fedu v St. Louis k tomu, že míra nezaměstnanosti překročí 32 %. Ještě v únoru přitom činila 3,5 %, v době velké hospodářské krize v letech 1929 až 1933 vzrostla v USA nezaměstnanost ve vrcholné fázi na 25 %. »Z historického hlediska jde o velmi vysoká čísla, toto je však naprostý šok, jenž se liší od všech ostatních, které ekonomika USA v posledních 100 letech zažila,« uvedl ekonom centrální banky v St. Louis Miguel Faria-e-Castro. Podle odhadů Fedu má téměř 67 mil. Američanů zaměstnání, ve kterém kvůli koronaviru hrozí vysoké riziko propuštění.

Rekordní růst nezaměstnanosti v březnu oznámilo Španělsko, kde je dlouhodobě nezaměstnanost dvojnásobná proti průměru v Evropské unii. V zemi, které má více než 47 mil. obyvatel, v březnu přišlo o práci 898 222 lidí včetně zhruba 550 000 těch, kteří pracovali na dobu určitou. Počet nezaměstnaných pak meziměsíčně vzrostl o 9,3 % na 3,5 mil. lidí. Dalších nejméně 620 000 lidí má dočasně přerušenou platnost pracovní smlouvy, což firmám umožňuje s poukazem na vyšší moc příslušná regulace. Takoví lidé fakticky o práci nepřijdou, zaměstnavatel za ně platí sociální pojištění a tito lidé mohou požádat o dávky v nezaměstnanosti do výše až 70 % původní mzdy.

Británii velké propouštění čeká. Více než čtvrtina firem totiž podle průzkumu statistického úřadu plánuje v nejbližším období propouštět. Jiná sondáž, kterou si nechala zpracovat Britská obchodní komora, pak naznačila, že téměř polovina firem počítá s dočasným propuštěním nejméně 50 % svých zaměstnanců.

Růst nezaměstnanosti očekávají i v dalších zemích. Marc Schattenberg ze společnosti Deutsche Bank minulý týden předpověděl, že pokud koronavirová krize v květnu z větší části skončí, průměrná míra nezaměstnanosti v Německu by se mohla zvýšit jen o půl procentního bodu na 5,6 %. V případě déletrvající krize nicméně analytici předpovídají až tři miliony nezaměstnaných proti 2,26 mil. v únoru. Nejvíce zasaženým sektorem v Německu by mohl být podle prognóz automobilový průmysl, kterému kvůli koronavirové krizi hrozí zánik více než 100 000 pracovních míst. Výroba automobilů a automobilových součástek v Německu teď zaměstnává zhruba 830 000 lidí.

Podle slovenské centrální banky (NBS) povede předpokládaný pokles výkonu slovenské ekonomiky ke ztrátě 75 000 až 130 000 pracovních míst, což by znamenalo zvýšení míry nezaměstnanosti na 7,5 až deset procent z nynějších šesti.

České ministerstvo práce minulou středu uvedlo, že kvůli koronaviru vzroste nezaměstnanost až o pět procentních bodů. Při půlročním trvání takového zvýšení by stát přišel asi o 44 miliard korun.

(ici)