Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Erdogana ze Sýrie prý vyštípají Kurdové

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nebude chtít stáhnout armádu ze Sýrie, ovšem Kurdové ho vyštípají, prohlásil pro ruský list Pravda vojenský expert Konstantin Sivkov. Současně poodhalil, o čem před měsícem – 5. března – jednal ruský prezident Vladimir Putin se svým tureckým protějškem.

Erdogan chce anektovat syrskou provincii Idlíb, protože by se rád přiblížil »tureckému snu«, tedy obnovení Osmanské říše. Pokud se mu to ovšem nepovede, pravděpodobně se jeho vláda dostane do problémů, píše expert.

Turecko podporovalo teroristy

Podmínky pro jeho úspěch nyní nejsou. Především Erdogan prohrál bitvu o strategickou silnici M5, která vlastně spojuje celou Sýrii. A 5. března přistoupil na Putinovy podmínky, a to především když souhlasil s tím, že teroristé v Idlíbu musí být zlikvidováni a umírněná syrská opozice bude zařazena do syrského politického spektra. Přitom některé z teroristů v Idlíbu Turecko podporovalo… Erdogan si uvědomuje, že nemůže bojovat s ruskou armádou a současně postrádá podporu USA a NATO. Ty odmítly Ankaře poskytnout vojenskou pomoc a podle všeho to nehodlají udělat ani v budoucnosti.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. FOTO - Wikimedia commons

Turecko se tak ocitlo v izolaci a skutečně mu hrozí vyhnání z Idlíbu. Pro Erdogana je nepříjemné už to, že se musel na ruský nátlak stáhnout blíže k turecké hranici, právě od silnice M5, když se pokusil o ofenzivu. Dokonce vyhlašoval její úspěch… Turci přitom útočili na poměrně krátkém úseku fronty, asi dvoukilometrovém, do něhož soustředili množství vojska a techniky. Jejich těžké dělostřelectvo a tanky vyřadily z boje 23 syrských tanků a protiletadlový komplex Pancir. Sami ovšem přišli o dvanáct dronů z nasazených patnácti a nepodařil se jim průlom. Syrská armáda osvědčila svou bojeschopnost.

Erdogan se v bitvě neodvážil použít letectvo, proto útočil drony, které ale nebyly schopny rychlých operativních manévrů při náletech a byly tedy sestřeleny. Turecké letectvo zůstalo na zemi kvůli ruské protiletadlové obraně rozmístěné na Krymu. Možná byl Erdogan při vrcholném jednání na krymské rakety upozorněn, ale rozhodně věděl, co dokážou už z dřívějška, kdy je ruská armáda použila v potyčkách s oddíly Islámského státu. Navíc v několika bojích s IS použila ruská armáda i střely s plochou dráhou letu vypálené z vojenských lodí operujících až v Kaspickém moři. Byly to ničivé útoky a Turci na ně jistě nezapomněli.

Erdogan stále posiluje tureckou vojenskou přítomnost v Sýrii, Rusko musí být podle Sivkova připraveno na obnovení bojů. Idlíbská bojová zóna není nijak velká, pohybuje se v ní celkem asi 30 000 vojáků.

Uznání PKK

Rusko ovšem požívá výhody, může použít »kurdský prvek«, prohlásil Sivkov. Možná i na to byl Erdogan upozorněn. Kurdové v Idlíbu kontrolují asi třetinu území, jsou poměrně dobře z minulosti vyzbrojeni americkou technikou. Politicky je vede Kurdská strana pracujících (PKK). Pokud se Turecko odhodlá k nové ofenzivě, může Rusko uznat PKK jako demokratickou opozici a poskytnout jí vojenskou pomoc. Totéž by s velkou pravděpodobností udělal i Írán. To by asi znamenalo Erdoganův konec. Vždyť za cíl svého syrského útoku prohlašoval právě boj proti Kurdům a zvláště proti PKK, kterou označuje za teroristickou organizaci. A navíc krymské rakety. Jejich účast v případném dalším boji by tureckou armádu podle Sivkova smetla. Takže Erdogan se bude muset stáhnout, i když mu to asi bude nějakou dobu trvat pro zachování tváře.

Turecký prezident si je jistě vědom i dalšího podstatného faktoru, Rusko ho netoleruje proto, že by ho snad »milovalo«, ale proto, že by se v Turecku mohli dostat k moci radikální nacionalisté. Erdogan s nimi zápolí, jak může. Posílá je do věznic. Nicméně všechny nezavře. Radikální nacionalisté sázejí na Washington a jeho zájem prosadit se v Sýrii i vojensky.

Rusko dobře ví, že změna na vrcholném tureckém politickém postu by byla »malérem«, soudí Sivkov.

(jo)