EL: Chraňte lidi, nikoli systém

Strana Evropské levice (EL) vydala prohlášení, ve kterém požaduje v souvislosti s aktuálním klíčovým problémem planety okamžitou změnu politiky.

Šíření viru COVID-19 zapříčinilo hlubokou globální krizi. Je to šok pro celé lidstvo, který má také velké dopady na ekonomiku. Drastická opatření byla přijata téměř ve všech zemích, aby se předešlo nákaze občanů a aby se zabránilo šíření pandemie.

Opatření musí být koordinována

Na ochranu lidí je nutné vynaložit veškeré možné úsilí. Tato opatření musí být koordinována, ale přesto zatím chybí globální reakce. To je také případ Evropské unie, která je zcela neschopná projevit solidární přístup.

Itálie, nejvíce postižená země, byla ponechána na pospas osudu. Nyní jedna země za druhou přijímají drastická opatření, ale neexistuje žádná účinná koordinace ze strany evropských institucí.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová sice prohlásila, že navrhne aktivaci obecné únikové doložky z Paktu o stabilitě a růstu, aby byla možná rozpočtová opatření pro boj s krizí, to je však nedostatečné. Následovat by mělo zrušení paktu, který byl účelově zaveden k uvalení úsporných opatření na veřejné výdaje, které omezují financování zdravotní péče a dalších veřejných služeb v rámci EU. Doplácejí na to občané, kteří se nakazili koronavirem. Je třeba vynaložit mnohem více úsilí, aby bylo možné účinně čelit ekonomickým a sociálním dopadům koronaviru.

Týká se to také Evropské centrální banky (ECB), která musí převzít odpovědnost za hospodářský rozvoj a udržení plné zaměstnanost a musí přijmout veškerá dostupná opatření, aby se zabránilo finančním spekulacím.

Ochrana sociální i ekonomická

Musíme zajistit, aby akce na národní úrovni byly koordinovány a nastolen takový solidární systém, který pomůže vyřešit současnou krizi koronaviru. Občané musí být chráněni - sociálně a ekonomicky. Tisícům pracovníků a zaměstnanců hrozí, že ztratí zaměstnání a svůj příjem.

Nejpostiženější jsou osoby pracující za nejistých podmínek, zejména úklidový personál a ošetřovatelé. Virus nejvíce zasáhne sociálně nejzranitelnější. Vlády napříč Evropou žádají, aby bylo zaměstnancům umožněno pracovat z domova, ovšem toto není možně pro všechny. Pracovníkům v kritické infrastruktuře a dalších klíčových výrobních odvětvích, kteří musí pracovat v provozech, je potřeba poskytnout účinnou ochranu před nakažením virem.

Mnoho lidí se obává o své zdraví a profesní existenci. Potřebujeme ekonomickou a sociální záchrannou síť pro zaměstnance a jejich rodiny, kteří jsou nejvíce ohroženi. V případě ztráty příjmů bude finanční náhrada nutná. Ti, kteří v důsledku krize nemohou, tak by neměli platit nájemné ani hypotéku. Jsme proti jakýmkoliv pokusům o zhoršování pracovních podmínek, proti rušení kolektivních smluv a omezování práv pracujících. Potřebujeme záchranné balíčky nejen pro velké podnikatele, ale zejména pro malé, střední podniky, občany a OSVČ. To není jen úkol pro Evropu, ale celý svět. Jižní státy potřebují finanční podporu na ochranu svých lidí a zlepšení jejich zdravotní péče.

Pandemie = selhání neoliberalismu

Pandemie koronaviru jasně ukazuje selhání převládajícího neoliberálního ekonomického a sociálního modelu. V důsledku neoliberální úsporné politiky a privatizací veřejných služeb systémy zdravotní péče neodpovídají požadavkům pro účinný boj s pandemií. Kapacity ani zdaleka neodpovídají potřebám.

Mimořádné úsilí je nutné ke zvýšení kapacity systému zdravotní starostlivosti. Politika škrtů musí být ukončena. Krize dává dostatek důvodů ke zpochybnění našeho společensko–ekonomického řádu a radikální změně politiky.

Jako okamžité opatření požadujeme více investic do veřejných služeb. Navíc je potřeba nastolit spravedlivý daňový systém, aby bylo možné vybudovat takové sociální systémy, které jsou schopny vypořádat se s podobnými krizemi. ECB musí dále financovat Evropský investiční plán, který je schopen podpořit zaměstnanost a zaručit environmentální a sociální transformaci výroby a hospodářství. Zároveň je načase, aby byla přerušena jakákoli diskuse o Evropském mechanismu stability (ESM), který představuje zbytečný a škodlivý způsob zasahování do veřejných rozpočtů různých evropských zemí.

NE akumulaci kapitálu v rukou elit

Z dlouhodobého hlediska potřebujeme celkovou změnu politiky. Potřebujeme ekonomický model orientovaný pro blaho veřejnosti. Obrovská akumulace kapitálu v rukou úzkých elit musí být zastavena. Musí tu být pro všechny a ne jen pro některé!

Víme, že jsou zapotřebí velmi přísná opatření proti šíření epidemie COVID-19. Musíme však být ostražití, aby se tato situace neobrátila proti omezování demokracie a občanských práv.

EL rozhodně odmítá jakýkoli pokus zneužití pandemie pro nacionalistickou demagogii. Svět musí nyní držet pohromadě a klíčem k překonání krize je mezinárodní solidarita. Zejména je třeba zvýšit solidaritu vůči lidem na Blízkém východě, v Africe, Asii a Latinské Americe, kteří jsou mnohem více ohroženi v případě postižení koronaviru. EL je připravena sdružovat všechny organizace, které se účastní evropského fóra levicových, progresivních a ekologických sil, aby spolupracovaly na progresivní odpovědi výzvám v současné krizi, a to v zájmu všech národů.

(za)