To rozum nebere …

Internet je dobrá věc, když hledáte něco důležitého nebo se jen tak touláte a zjišťujete, co se děje.

Minulý týden mě šokovala informace, že ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek dostane za rok 2019 odměnu ve výši 1,282 milionu Kč. A já se ptám, za co?

VZP má nejvíc klientů, měla by se tedy starat o to, aby byly pokryty základní potřeby, ale ono to tak není. Nejsou lékaři – dětští, praktičtí, zubní, a co dělá VZP, aby se situace zlepšila?

Navíc v této době, když je stav nouze, zavírají se továrny, obchody, služby, však to všichni z každodenních zpráv víme, většina národa pomáhá, jak může, tak se vyplácí vysoká odměna. Kdyby ty peníze věnoval pan ředitel na nákup tolik potřebného zdravotnického materiálu, pomohlo by to těm, kteří to nejvíc potřebují, ale to bych chtěla asi moc.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ