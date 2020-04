Domácí úkol od COVID-19

Asi nemá valný smysl se předhánět v odhadech, jak vysoké budou výpadky rozpočtových příjmů. Podobně o kolik desítek miliard korun bude zcela nezbytné neplánovitě posílit rozpočtové výdaje. Ti bystřejší pak – po součtu obou odhadnutých numer – dokážou snadno odhadnout i výsledné navýšení rozpočtového schodku. Sice nebude vůbec zanedbatelné, jestli to bude místo původně uvažovaných 40 třeba »jen« 140 nebo případně 240 miliard korun – a možná více, ale důležité je, že si o jejich čerpání správkyně veřejných financí na finančním trhu včas zažádala (poslanci to také tak pochopili). Že jde o jednu z nejrozumnějších finančních investic v posledních desetiletích. Neboť nic jiného totiž masívní růst rozpočtového deficitu v podstatě není, než posílením globální domácí poptávky.

Ať již si o senzacechtivosti – přecházející často do bulvárnosti – i veřejnoprávních médií může každý myslet cokoliv (a pozitivní posun k serióznímu zpravodajství a hygienické osvětě je přitom v čase naštěstí patrný), jisté je, že jsme prakticky denně v přímém přenosu svědky balancování mezi dvěma extrémy. Na jedné straně tlaku epidemiologů na maximální nasazení opatření bránících šíření nákazy – od nejjednoduššího nasazování roušek na veřejnosti až po tvrdá omezení pohybu osob, na straně druhé úsilí národohospodářů udržet v chodu kritickou infrastrukturu – tou zdravotnickou počínaje až po dopravní či výrobně zásobitelskou. Reprezentanti obou křídel přitom mají pravdu, když tvrdí, že »jde o život«, a to uplatněním jednoho či druhého přístupu. Pokud by zkolaboval zdravotní systém, země se umrtví docela – z fyziologických důvodů; pokud systém ekonomický, tak s malým odstupem také (pokud nepředpokládáme »hladovou« emigraci, do zemí, kde je ještě něco k snědku).

Hledání ideálního mixu »zdravotního« a »ekonomického« přístupu má – vedle věcné – také časovou rovinu. Zatím má jasnou prioritu ochrana zdraví a života občanů, na kterou je třeba v »ekonomickém systému« najít promptně dost peněz, třeba i za cenu zadlužení. Přestože za poslední čtyři březnové dny – bohužel s výjimkou toho poledního – pohled na mírné snižování přírůstku počtu nově nakažených osob vede k mírnému optimismu, na závěr o konci epidemie je jistě brzy. Ani první vlaštovky ještě jaro nedělají…

Ale není vůbec brzy na strategické úvahy o podobě kroků, až v hledání mixu »zdravotního« a »ekonomického« přístupu dojde mezi nimi nejen k rovnováze, ale až převáží cíle ekonomického rázu. Řekněme, až nadejde čas hledání nástrojů a opatření cílících na rozmražení těch ekonomických sektorů, odvětví, oborů a konkrétních firem, které podlehly dnešní – z valné části objektivní – hibernaci.

Už dnes si vláda dělá strýčka: s cílem zabránění zhroucení koupěschopné poptávky postupuje přesně opačně než vlády před deseti lety při zásahu globální finanční krizí – místo úsporných balíčků a »škrtforem« do firem a domácností pumpuje horem dolem peníze. Čas ukáže, co bylo jak z krátkodobého, tak střednědobého hlediska racionálnější.

Vůbec by nebylo na škodu, kdyby se s obnovou ekonomického růstu »svezly« i některé dosud »neřešitelné« problémy – od tolik problematizované »montážní« a často jen subdodavatelské struktury ekonomiky (na chvostu hodnotového řetězce) až po obnovu oborů produkujících rodinné stříbro – často životně důležitých, nedávno lehkomyslně v privatizační eufórii zdevastovaných či levně odprodaných jinam.

A nepochybuji, že se v tomto směru časem přesměrují i priority krizového štábu s jeho koordinující a stimulační úlohou. Podnikatelům aspoň těm, co tuto krizi byť se šrámy nakonec zvládnou, netřeba mnoho co radit či nařizovat. Obnova funkční dynamické ekonomiky – navíc pošilhávající po přínosech etapy čtvrté průmyslové revoluce, je přece v jejich nejbytostnějším zájmu. A nejen jejich…

Jaroslav ŠULC