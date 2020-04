Orbán cestou Erdogana?

Místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová se obává, že opatření přijatá v boji proti koronaviru by v delším časovém horizontu mohla oslabit demokracii. Koronavirus podle ní nesmí zničit demokratický řád.

Ano, paní místopředsedkyni lze dát v tomto zcela za pravdu, snad bychom jen nemuseli mluvit přímo o demokratickém řádu, spíš o pseudodemokracii - jelikož to, v čem jsme žili už před pandemií COVIDu-19, mělo ke skutečně demokracii dost daleko. A to nejen proto, že už Rosa Luxemburgová správně hlásala, že není demokracie bez socialismu (ale i socialismu bez demokracie).

»Z dlouhodobého hlediska existuje nebezpečí, že tato opatření demokracii oslabí,« varovala eurokomisařka, podle níž musí být nouzová opatření ve všech zemích nezbytně nutná, přiměřená, časově omezená a podrobená demokratické kontrole. Evropská komise nyní přezkoumává nouzová opatření ve všech členských zemích, kterých se to týká, aby zjistila, jestli nejdou proti základním lidským právům. Kritizované je především Maďarsko, jehož autoritářský premiér Viktor Orbán může díky novému časově neomezenému »zákonu« zemi v době nouzového stavu řídit pomocí dekretů. »Existuje nebezpečí, že při zpravodajství o krizi začnou média cenzurovat,« varuje realisticky Jourová.

Maďarská vláda chtěla jen krátce po schválení dekretů svoji moc ještě víc posílit seškrtáním pravomocí starostů měst a obcí, jelikož většinu velkých měst včetně Budapešti na podzim získala maďarská opozice. Původní návrh utužování stanovoval, že starostové budou muset veškerá opatření přijatá v souvislosti s koronavirem předložit příslušné komisi územní obrany (řízené státem). Ta by pak do pěti dnů rozhodla, zda opatření schválí nebo odmítne.

Nový právní předpis nicméně obsahuje další kontroverzní novinky, které s COVIDem nesouvisí. V budoucnu by například mělo být občanům zakázáno, aby měnili své pohlaví, které u nich bylo zaregistrováno při narození. Kromě toho by šest univerzit mělo ztratit samosprávu a nadace by se měly en bloc dostat pod kontrolu vlády. A neposlušní novináři i občané by mohli jít sedět…

Orbánův režim zkrátka rychle směřuje k tomu Erdoganovu. Ten si připsal další oběť své diktatury, když 288 dní dlouhé hladovce podlehla bývalá politická vězenkyně, 28letá turecká zpěvačka Helin Böleková. Pokud Maďarsko či Polsko nebudeme hlídat, budeme podobně smutné zprávy číst brzy nejen z Turecka!

Roman JANOUCH