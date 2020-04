Ilustrační FOTO - Haló noviny

Ministerstvo práce spustilo program Antivirus

Firmy, na které dopadla nařízená omezení kvůli koronaviru a požádají o kurzarbeit, by mohly dostat příspěvky od státu na mzdy do několika dnů. Žádosti o peníze je možné podávat elektronicky na webu www.uradprace.cz od poledne.

O přesné částky pak mohou zaměstnavatelé začít žádat od středy. Novinářům to při představení kurzarbeitového programu Antivirus řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). »Nejedná se o závody. Nebude rozhodovat ‚kdo dřív přijde, ten dřív mele‘, ale na každého se dostane. Klíčovým bodem je to, aby zaměstnavatelé žádost vyplnili správně, nikoliv rychle,« uvedla. Zdůraznila, že žádost nepodávají zaměstnanci, ale firma za všechny. Dodala, že by se Antivirus mohl týkat 3,1 milionu zaměstnanců a 280 000 zaměstnavatelů.

Program pokrývá zatím období od 12. března od vyhlášení nouzového stavu do konce dubna a má bránit propouštění. Stát poskytne dva druhy příspěvků. Uhradí 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do výše 39 000 korun. Ze 60 procent se pak bude stát podílet na výplatách ve firmách, které omezily výrobu či služby kvůli výpadku pracovníků, surovin a dalších vstupů či kvůli poklesu poptávky. Nejvýš pošle 29 000 korun. Podpora se stanoví ze superhrubé mzdy. Zaměstnavatel bude muset nejdřív vyplatit v řádném termínu všechny náhrady a mzdy a poslat odvody, úřad práce mu stanovený podíl pak proplatí. Březnové výdaje by mohly podle propočtů ministerstva činit 10,9 miliardy.

Extrémní doba si žádá i určitá extrémní rozhodnutí

Komunisté mají ke kurzarbeitu poměrně rezervovaný postoj, nicméně extrémní doba si podle předsedkyně rozpočtového výboru Sněmovny Miloslavy Vostré (KSČM) také žádá mnohá extrémní rozhodnutí. »Sice to není úplně náš šálek kávy, ale v tuto chvíli, pokud chceme, aby alespoň byla zachována podmínka zaměstnanosti, tj. aby nedocházelo k propouštění zaměstnanců, což je náš hlavní cíl, tak je podle mě potřeba tento požadavek podpořit, byť samozřejmě vzniká mnoho otázek, zda ona výše je správně nastavena, spočítána atd.,« reagovala pro náš list Vostrá. Předpokládá však, že na ministerstvu práce a sociálních věcí jsou odborníci, mají potřebná data, aby mohli analyzovat. Takže v současné chvíli tuto věc komunisté podporují. To, na čem by mělo MPSV začít podle jejího názoru ještě pracovat, je určitě problematika dohod o pracovní činnosti.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

»My jsme požadovali - pokud bude dále pokračovat stav nouze, aby se počítalo i s určitou kompenzací pro lidi, kteří pracují na dohodu o pracovní činnosti, případně na dohodu o provedení práce. Předpokládám, že ministerstvo práce si už určitý přehled dělá,« dodala předsedkyně sněmovních rozpočtářů. Uvedla, že v souvislosti s návrhem zákona o kompenzačním bonusu pro živnostníky už ve Sněmovně tento týden určité návrhy z poslaneckých lavic zazní.

Ministerstvo zveřejnilo video s návodem. Žádost podniky vyplní a odešlou přes web. Rovnou se vygeneruje dohoda o poskytnutí příspěvků. Po kontrole údajů ji Úřad práce zašle firmě podepsanou. Po vyplacení mezd a odeslání odvodů zaměstnavatel odešle úřadu ještě vyúčtování s rodnými čísly pracovníků, na jejichž mzdu žádá příspěvek. Podle Maláčové bude možné vyúčtování podávat od zítřka. Do několika dnů poté by peníze měly dorazit na účet. »Když všechno poběží tak, jak má, když zaměstnavatelé vše vyplní správně, tak bude refundace v řádu dní,« uvedla ministryně Maláčová. Zopakovala, že příspěvky dostanou firmy, které dodržují zákoník práce. Kontrolu potřebných dokladů jako potvrzení o karanténě či ošetřovném provedou úředníci zpětně.

Lidé by neměli ukvapeně podepisovat výpovědi dohodou

Nezaměstnanost v březnu dosáhla tří procent. Zůstala tak stejná jako v únoru. Uchazečů o práci bylo 225 678. Do evidence nezaměstnaných se nechalo nově zapsat 35 714 lidí. »Smyslem programu Antivirus je přečkat tuto koronavirovou krizi. Příspěvky státu chceme docílit toho, aby nikdo nebyl propuštěn,« dodala šéfka resortu práce. Podle ní by lidé neměli ukvapeně podepisovat výpovědi dohodou.

Podle Maláčové je to poprvé, kdy bude v České republice spuštěn tzv. kurzarbeit. Odhadované výdaje za březen činí 10,9 miliardy. První příspěvky na kurzarbeit by úřady podle dřívějších informací mohly začít vyplácet po 10. dubnu. Podle ministryně musí firmy nejdříve předložit přílohu s rodnými čísly zaměstnanců, na které budou chtít čerpat příspěvky. Aby nedocházelo ke zneužití, tak se jména zkontrolují přes Českou správu sociálního zabezpečení. Následně po vyplacení mezd a odvodů může firma zažádat o proplacení mzdových nákladů. »A to by mělo být během několika dní,« uvedla ministryně. Příspěvky nebude možné čerpat na lidi, kteří jsou ve výpovědi. Úřady je nevyplatí také na ty, kteří už získali jiné kompenzace, a to třeba při podnikání či při souběhu zaměstnání.

Podporu na mzdy dostanou i agentury práce. Získají ji na pracovníky, které přijaly před vyhlášením nouzového stavu a jejichž pracovní poměr trvá po celou dobu programu. Ten pokrývá zatím období od 12. března od vyhlášení nouzového stavu do konce dubna.

Žádosti bude možné podávat jen elektronicky. Po vyplnění žádosti se rovnou vygeneruje dohoda o poskytnutí příspěvků. Úřad práce údaje ověří, podepsanou dohodu pak doručí do datové schránky či mailem lidem s uznaným elektronickým podpisem.

(ku)