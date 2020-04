Prymula změnil názor, chce promořit populaci

Stát chce postupně zmírňovat restriktivní omezení proti šíření koronaviru, která zavedl v polovině března. Již ve čtvrtek by se mohly otevřít další prodejny, po Velikonocích by mohl skončit plošný zákaz vycestování z ČR. Otázkou zatím zůstává záměr řízeného promořování populace koronavirem.

Pokud se situace do středy nezmění, budou se moci podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) některá omezení přijatá kvůli pandemii nového koronaviru zmírnit. Mohly by se otevřít některé prodejny, například stavebniny nebo papírnictví. Prodejny podle něj budou muset pouštět málo zákazníků, aby se netvořily fronty, dezinfikovat a zaměstnancům měřit každý den teplotu. Otevřít by se měla také sportoviště pro individuální sporty. Velké akce budou podle ministra bezesporu jedno z posledních rušených opatření. »Opatření nesmí být zavedena na půl roku či na rok. Nejsme schopní v sevřených podmínkách karantény vydržet další měsíce. Zároveň s tím musí jít chytrá karanténa,« řekl Vojtěch novinářům. Postupně se podle něj populace virem promoří, nesmí to být ale nekontrolované. Nadále budou podle Vojtěcha striktní omezení pro ochranu rizikových skupin, zejména seniorů.

O promořování společnosti mluvil už v neděli náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. V rozhovoru pro DVTV řekl, že pokud se podaří ochránit rizikové skupiny, měla by velká část zdravé populace nemoc Covid-19 prodělat nebo se s ní setkat a prokázat, že je imunní. »Neříkám všichni, ale ti, pro něž nebude horší než chřipka. A to jsou lidé nižšího věku, lidé zdraví,« uvedl Prymula. Rizikoví nejsou jen senioři, ale i mladší lidé trpící například vysokým tlakem nebo cukrovkou. Plošné testování celé populace není potřeba, stát chystá otestovat zhruba 17 tisíc lidí na jižní Moravě, v Praze a dalších vybraných regionech, což pomůže získat přesnější data o promořenosti v zemi.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. FOTO - Wikimedia commons

Názor na promořenost společnosti Prymula prý změnil poté, co Čína poskytuje nekorektní a zřejmě vyfabulovaná data o počtu lidí nakažených novým typem koronaviru. Nemá podle něj logiku, že všechny nové případy v Číně jsou importované, ale případy tam nenarůstají, i když jinde ve světě za poslední dva až tři týdny počet nakažených dramaticky stoupá. Za pozměněnými daty vidí ale i pozitivní věc – úmrtnost by nemusela být tak vysoká, jak se dosud uvádělo.

Místo promořování chytrá karanténa

Premiér Andrej Babiš (ANO) s názorem Prymuly nesouhlasí. »Je to velice riskantní. Neumím si to představit,« řekl Radiožurnálu. Babiš preferuje chytrou karanténu, kterou má Prymula na starost. Projekt má využívat údaje z mobilního telefonu či platební karty, podle kterých vytvoří mapu pohybu nakaženého za posledních pět dní. Všechny segmenty projektu podle Prymuly byly už spuštěny na jižní Moravě, na sklonku tohoto týdne by se měl systém rozšířit na severní Moravu a do Prahy a v týdnu po Velikonocích do zbytku země.

Ministr vnitra a šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) k Prymulově myšlence řekl, že by šlo o zásadní změnu ve strategii vlády při boji s koronavirem a měla by jí předcházet odborná diskuse. »Byl bych velmi rád, kdyby takováto diskuse proběhla nejdřív na vládě nebo na Ústředním krizovém štábu, a až potom abychom tuto debatu vedli v médiích,« řekl novinářům po jednání stálé pracovní skupiny štábu. Pokud Prymula změnil názor, měli by postup nejprve probrat odborníci a poté by podle něj mělo následovat politické rozhodnutí. Některé země, které se vydaly cestou řízeného promoření populace, nyní opatření naopak zpřísňují, doplnil ministr. »Pokud toto rozhodnutí učiníme, tak bude nejvážnějším rozhodnutím v rámci tohoto současného stavu a není z toho cesta zpátky,« dodal.

Testovat pracovníky v domovech pro seniory

Vojtěch také informoval o tom, že pracovníci domovů pro seniory a podobných zařízení se budou plošně testovat. Používat se na to budou rychlotesty, každému kraji jich má být poskytnuto 20 tisíc. Testování má být pravidelné, opakovat se bude jednou za deset až 14 dní, provádět jej budou zdravotníci docházející do sociálních zařízení nebo praktičtí lékaři.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) by se měli přednostně plošně testovat jak zaměstnanci, tak senioři. »V tuto chvíli, kdy se budou uvolňovat opatření, si myslím, že bychom měli seniory radikálně chránit a měli bychom jim věnovat speciální pozornost,« uvedla ministryně. Podle Prymuly ale na takové testování nejsou kapacity. Zmínil také, že zaměstnanci by mohli zůstávat v izolaci přímo v domovech, například v karavanech nebo v jiném provizorním ubytování. Stejný názor zastává i premiér.

Ministr zdravotnictví také oznámil, že jeho resort dosud objednal 88,5 milionu kusů ochranného materiálu za šest miliard korun. Doručeno bylo 19,5 milionu kusů, distribuováno už je zhruba 11,1 milionu. Ministerstvo se nyní chce zaměřit zejména na nákup respirátorů nejvyšší třídy FFP3 a na laboratoře, které testují na Covid-19. Úřad nepořizuje pomůcky jen v Číně a dalších zemích, ale také od 16 českých firem. Podle Vojtěcha jsou zásoby na následující týdny dostatečné. Ceny za ochranné prostředky se podle Vojtěcha postupně snižují a resort nyní nakupuje za velmi dobré ceny.

Velikonoce bez koledování

Ústřední krizový štáb navrhuje podle Hamáčka zrušení plošného zákazu vycestování z ČR od 14. dubna. Češi by ale mohli vyjet ze země jen v odůvodněných případech. Hranice mají být kvůli pandemii nového koronaviru dál uzavřené, fungovat by měly nadále vybrané přechody.

Podle Hamáčka by pravidla vycestování měla fungovat s omezeními jako u vnitrostátního pohybu. »Když to zjednoduším: nebude možné si zajet do Drážďan na nákupy, ale pokud bude odůvodněný důvod k vycestování, tak to možné bude,« uvedl. Podrobnosti bude štáb ještě řešit. Ministr chce, aby byl návrh co nejjednoznačnější. »Z našeho pohledu to rozhodně není rozvolnění pohybu, ale odstranění plošného zákazu,« prohlásil Hamáček. »Velmi zpřísňujeme podmínky pro návrat,« dodal. Policie bude každého evidovat a hygiena nařídí karanténu.

Návrh krizového štábu počítá také s novými pravidly pro takzvané pendlery. Nemuseli by pokaždé do karantény, ale museli by být všichni testováni. »To testování musí zajistit zaměstnavatel,« uvedl ministr s tím, že testy musí provést akreditované laboratoře v cizině. Na hraničním přechodu se pak pracovník prokáže potvrzením. Pokud ho mít nebude, hned na hranicích rozhodne hygiena o jeho umístění do karantény.

Tradiční velikonoční koledování nebo připíjení si se sousedy nebude ale podle Hamáčka letos možné. Současná vládní nařízení kvůli novému koronaviru to nedovolují. »Díky opatření, které jsme přijali, je průběh epidemie v České republice zatím lepší než ve státech na západ od nás. A já bych byl strašně rád, aby to tak zůstalo,« uvedl Hamáček.

V ČR se koronavirem zatím nakazilo 4591 lidí, 72 hospitalizovaných pacientů s nemocí Covid-19 zemřelo a 84 nakažených potřebuje intenzivní péči v nemocnicích.

(jad)