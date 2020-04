Koronavirus a geopolitika

Všude, kam se podíváte, číhá nějaký virus, a to ať v podobě toho skutečného, nebo i v podobě neméně nebezpečné, jako jsou různé hrozby či jako zástupný problém pro politikaření. Nezřídka lze číst i o tom, jak by mohl vypadat svět po ukončení pandemie COVID-19. Již teď ale probíhají nebo pokračují některé méně všímané aktivity s geopolitickým dopadem. Pojďme si některé z nich alespoň pojmenovat a někdy později i hlouběji jednotlivě analyzovat.

1. Sankce. V souvislosti s nedostatkem finančních prostředků v boji s koronavirovou pandemií si připomeňme, jaké jsou ztráty plynoucí ze sankcí zavedených proti Ruské federaci. Sankce jsou naprosto neúčinné, ale ztráty z nich plynoucí jsou obrovské a odhadují se na 1,4 bilionu eur jen za první tři roky od zavedení těchto sankcí. Co takhle využít tyto prostředky na ochranu zdraví?

Sankcemi sužované Írán a Venezuela čelí v současnosti stupňovanému sankčnímu tlaku USA, které využívají svoji ekonomickou sílu a hlavně dolar k decimaci obyvatelstva obou těchto zemí. Ano, obyvatelstva, nikoliv nějakých elit, protože hovoříme o nemožnosti nákupu potravin, léků apod. Jde o úmyslně stupňovaný tlak právě za dané situace a cílem není nic jiného než snaha, aby se obyvatelstvo těchto zemí obrátilo proti svým vládám a svým zájmům ve prospěch amerických korporací. Americká kovbojská politika jde dokonce tak daleko, že bylo vypsáno 15 milionů dolarů za dopadení prezidenta Madura kvůli »narko-terorismu«. Další šílenost v rámci americké geopolitické hry v získání vlivu nad těžbou ropy.

2. Internacionální pomoc trpícím zemím nejvíce zasaženým koronavirem. Můžeme sledovat totální selhání zemí vyznávajících tzv. západní hodnoty. Trpící Itálie již dala vědět, že nezapomene Němcům, Francouzům, Britům a USA, jak se postavili k jejich žádostem o pomoc. Naprosté sobectví Německa a Francie, jako členů EU, jistě do budoucna přinese své ovoce a snad se rozsvítí i některým stoupencům Evropy bez národních států, a pokud možno s novým evropským obyvatelstvem. Totéž, co platí o Itálii, lze říci o Srbsku, které členem EU není, ale příslib na členství má. Jediné, nač se zmohla Evropská unie, bylo vyčlenění mnoha desítek milionů euro na boj s údajnou ruskou a čínskou propagandou. Můžeme se tak například dočíst a vyslechnout, že čínský zdravotnický materiál není až tak kvalitní, ale není zas tak nekvalitní, aby jej Německo nezadrželo, již zaplacený jinými zeměmi, při pouhém tranzitu přes svou zemi.

Nezapomeňme na to, až usedne prach ze současného boje s pandemií! Italové a Srbové, kteří byli zrazeni opětovně, jistě nezapomenou, kdo jim nakonec pomohl. Následně se vzpamatovaly i USA a posílají Itálii zdravotnický materiál. Jen těžko, opět v rámci geopolitiky, mohou jednat jinak, vždyť v Itálii pomáhají kromě Rusů a Číňanů i lékařské týmy z Kuby. A tak v USA zřejmě přebalují materiál dodávaný opět z Číny, ale podle Trumpových vyjádření i z Ruska a Italové budou mít krabice Made in USA.

3. Restrukturalizace. Nastávající ekonomická krize, koronavirem pouze akcelerovaná, povede euroasijské země, a to především Čínu a Ruskou federaci, k ještě větší a těsnější spolupráci. Lze to již spatřovat při cenové válce mezi RF a Saúdskou Arábií, kdy se RF daří v Číně realizovat zvýšené dodávky ropy a kompenzovat tak propad cen této suroviny. Především ale jde o restrukturalizace průmyslu, a to s orientací na špičkové produkty s vysokou přidanou hodnotou, tj. minimalizování závislosti na zdrojových uhlovodíkových produktech. Dále ve vytváření krátkých dodavatelských řetězců v rozsahu euroasijské spolupráce a v jejím rámci i k nezávislosti na americkém dolaru.

4. Severní Sýrie a Irák. Jde pro USA o strategicky významné oblasti. USA se zde proto ještě neuchýlily ke své obvyklé taktice, a sice prohlásit se za vítěze a poté neslavně odtáhnout, jako naposledy v Afghánistánu. Zdá se ale, že k tomu existují všechny předpoklady. V Iráku byly zaznamenány pokračující raketové útoky šíitů na americké základny. Útoky sice nepůsobí příliš škod, ale jistě mají značný psychologický dopad na posádky uzavřené na těchto základnách a tyto útoky se budou stupňovat. S velkou pravděpodobností tak bude možné sledovat odchod bez fanfár z další války, které USA za více jak 200 let své existence nevedly jen sedm let.

V severní Sýrii se zatím drží proxy spojenci USA (proxy = zástupný), kterými jsou teroristé z al-Kajdá, kteří vystupují pod různými jmény, ale uplatňují stejné teroristické metody. Je zde samozřejmě i turecká armáda. Neodvážím se tvrdit, do jaké míry může světová pandemie zasáhnout i do již tak dost složité situace v této oblasti. Jisté ale je, že nedávná návštěva ministra obrany Ruské federace Šojgu u prezidenta Asada nebyla náhodná. Turecku poskytnutý oddych je určitě jen dočasný. Při nesplnění podmínek, ke kterým se prezident Turecka Ergodan zavázal, bude následovat další útok syrské armády proti teroristům v Idlibu. Tureckému prezidentovi příliš manévrovacího prostoru nezůstane a Evropa může čekat další tlak ze strany Turecka na emigranty k opuštění Turecka. Tentokrát pravděpodobně půjde i o snahu překročit hranice EU rovněž na bulharské straně. Není třeba dodávat, že další možný nával emigrantů by vedl i ke zhoršení situace při řešení koronavirové pandemie.

Jiří PAVLÍČEK