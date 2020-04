Ilustrační FOTO - Pixabay

Objem zahraničního obchodu se snižuje

Bilance zahraničního obchodu se zbožím v národním pojetí v běžných cenách skončila v únoru podle předběžných údajů ČSÚ přebytkem 22,4 miliardy korun, který byl meziročně o 6,2 mld. Kč vyšší.

Příznivě celkové saldo zahraničního obchodu ovlivnila zejména lepší bilance v obchodu s ostatními dopravními prostředky, jako jsou lodě, lokomotivy nebo letadla (o 3,2 mld. Kč) a nižšími deficity u obchodu s ropou a zemním plynem (o 2,8 mld. Kč) a základními kovy (o 1,6 mld. Kč). Kladné saldo u obchodu s motorovými vozidly se zvýšilo meziročně o 1,9 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl naopak hlavně o 4,2 mld. Kč horší výsledek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji.

Bilance zahraničního obchodu se státy evropské sedmadvacítky skončila v únoru přebytkem 53 mld. Kč, což byla téměř stejná hodnota jako v únoru předchozího roku. Schodek obchodu se státy mimo EU27 se zmenšil o 6,3 mld. na 29 mld. Kč. Podle ekonoma UniCredit Bank Jiřího Poura se únorová bilance nejvíce zlepšila s Ruskem a Spojenými státy a zhoršila se především s Británií a Nizozemskem.

Vývoz klesl ve srovnání se stejným měsícem minulého roku o 0,7 % na 297 mld. Kč, dovoz se snížil o 2,9 % na 274,6 mld. Kč.

V lednu až únoru letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance 39,5 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 5,9 mld. Kč. Vývoz klesl od začátku roku meziročně o 0,7 % a dovoz se snížil o 1,8 %. Objem zahraničního obchodu se zbožím tak letos nabral sestupnou tendenci.

V následujících měsících analytici očekávají další významný propad dovozů i vývozů. »Zastavení výroby v automobilovém sektoru se propíše do výrazného poklesu exportní aktivity, přičemž vzhledem k ochromení domácí poptávky i výroby bude nižší i importní aktivita. Bilanci by měl i nadále vylepšovat nižší deficit s ropou, jejíž ceny se do konce roku podle naší prognózy přes úroveň 40 dolarů za barel nedostanou,« uvedla ekonomka Komerční banky Jana Steckerová.

