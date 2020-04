Ilustrační FOTO - Pixabay

Akce »Romové na stadion« pohoršení nebudí

Na fotbalové hřiště v romské vesnici Jarovnice nedaleko Prešova na východním Slovensku vstupují pod dohledem policie a vojáků nanejvýš po dvojicích místní obyvatelé, kterým vzápětí vojenští zdravotníci odeberou vzorky k vyšetření na koronavirus.

Jarovnice jsou první z předběžně tří desítek obcí s početnou romskou komunitou, které vláda zařadila do programu testování kvůli pandemii nemoci COVID-19. Obává se totiž, že právě z lokalit s nízkým hygienickým standardem by se mohla stát ohniště nákazy. Stovky Romů se v uplynulých týdnech vrátily na Slovensko ze zahraničí.

V Jarovnicích podle vládní studie z loňského roku žije přes 6000 Romů. Jde tak o jednu z lokalit s největší koncentrací romské populace na pětimilionovém Slovensku, na kterém podle zmíněné studie žije přes 400 000 příslušníků romského etnika. Nemalá část z nich bydlí v nevyhovujících hygienických podmínkách, bez pitné vody či veřejné kanalizace a v různých chatrčích. »V průměru bychom denně měli odebrat na jeden tým 50 vzorků. Sterilně se odeberou, dají se do lednice, která půjde do laboratoře. Jako armáda chceme pomoci civilním skupinám,« řekl novinářům v Jarovnicích vojenský zdravotník Marek Demčák. Celkově armáda vytvořila pro zmíněný projekt čtyři týmy.

Procedura odběru vzorků není složitá. Obyvatelé obce, kteří byli určeni ve spolupráci s místním starostou, se nejprve museli identifikovat, pak si odkašlat, vysmrkat se a dezinfikovat si ruce. Pak jim zdravotníci, kteří měli na sobě ochranné pláště a brýle, odebrali výtěry z nosu a krku. »Obyvatelé jsou ochotní. Trochu jsme se toho obávali, ale spolupráce je na úrovni. Věřím, že takto to bude pokračovat i v dalších dnech,« řekl Demčák. Jeho slova před novináři potvrdil i místní obyvatel Slavomír, který označil testy za potřebné a vybídl Romy, aby se nechali testovat. Ještě před zahájením samotné akce o ní úřady jednaly se samosprávou i nevládní organizací.

»Nic jsme sem nedonesli!«

Program testování romské populace uvítal starosta Jarovnic Florián Giňa. »Chci požádat a vyzvat kolegy starosty, ať podpoří své lidi. Nemusejí se ničeho obávat. Z toho testování budeme vědět, zda jsou nakažení, nebo nikoliv, aby si majorita nemyslela, že Romové sem něco donesli,« řekl Giňa. Zatímco obyvatelé Jarovnic přicházeli k odběru vzorků, nad obcí létal vojenský vrtulník. Podle náčelníka generálního štábu slovenské armády Daniela Zmeka to nebyla demonstrace síly, ale součást celé naplánované akce, aby vrtulník v případě potřeby mohl přepravit odebrané vzorky nebo vykonat jiný transport. Zmeko řekl, že odebírání vzorků od obyvatel tří desítek obcí by mělo být dokončeno v průběhu tohoto týdne.

Kromě Zmeka do Jarovnic přijela také nová vládní zmocněnkyně pro Romy Andrea Bučková i europoslanec za nejsilnější vládní hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Peter Pollák, který je sám Rom. Všichni zdůraznili potřebu testování obyvatel hlavně v lokalitách s nízkým hygienickým standardem.

Na břehu řeky Svinka

Ve vesnici Jarovnice, kde v roce 1998 při ničivé povodni zemřelo na 50 lidí, i nyní část obyvatel bydlí v různých chatrčích. Na břehu říčky Svinka, která se během záplav rozvodnila, lze vidět odpadky.

Slovenský krizový štáb za rizikové z hlediska případného šíření koronaviru označil 1044 lokalit, ve kterých žije přes čtvrt milionu lidí. Úřady odhadly, že nedávno se na Slovensko vrátilo 1400 Romů ze zahraničí a u více než 200 byly zjištěny příznaky respiračního onemocnění.

Testování Romů za nevyhnutelné dříve označil premiér a předseda OĽaNO Igor Matovič. Řekl, že kvůli nízkým hygienickým standardům v romských osadách by jeden infikovaný mohl nakazit koronavirem až 20 dalších lidí. To podle něj znamená větší riziko než u většinové populace. Nasazení vojáků k odběru vzorků v romských vesnicích zdůvodnil premiér tím, že nechce zatěžovat zdravotníky z nemocnic. Slovenská armáda již dříve vyčlenila 400 svých příslušníků, kteří v době pandemie koronaviru pomáhají na hraničních přechodech a v nemocnicích. Vojenské vrtulníky zase byly nasazeny také k distribuci zdravotnického materiálu do nemocnic. Ministerstvo obrany podle ČTK rovněž odstartovalo přípravu 150 nových sanitářů.

