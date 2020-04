Srbský prezident Aleksandar Vučič. FOTO - Wikimedia commons

Vučič odsoudil německé sankce proti Srbsku

Srbský prezident Aleksandar Vučič je znám jako temperamentní člověk. A také jako neúnavný přispěvatel na sociální sítě, napsal bělehradský zpravodaj agentury TASS Pavel Bušujev.

Takže Srbové si nemohou stěžovat, že by nevěděli, co jejich prezident právě dělá. Informuje o každém svém kroku, bývají to zprávy plné emocí… Třeba o prezidentově úsilí získat pomoc v podobě lékařského vybavení v době pandemie.

Trpká zkušenost

Srbsko je kandidátem na členství v Evropské unii. Proto bylo logické, že se Vučič obrátil se žádostí o pomoc na Brusel. Náležitě to popsal na sociálních sítích s tím, že věří v evropskou solidaritu. Pro prezidenta byla důležitá, Vučič představuje proevropskou menšinu v zemi.

Po agresi paktu NATO proti Srbsku v roce 1999 proběhla ve státním aparátu čistka, která dostala k moci příznivce »evropských hodnot«, mj. i Vučiče.

Ten je však nyní rozčarován. Místo pomoci přišla studená sprcha. Německo zakázalo vývoz lékařského vybavení a léků do Srbska. »Nikdo si neuměl představit, že v civilizovaném světě zavedou v okamžiku epidemie proti naší zemi fakticky sankce. A to poté, kdy Německo léta k sobě odlákávalo naše lékaře a zdravotní sestry,« stěžoval si jeden z Vučičových spolupracovníků, poslanec Miloš Kovačevič.

Sám Vučič napsal, že nikdy neočekával »vlčí morálku« členských států EU při boji o lékařské přístroje - zvláště plicní ventilátory, kdy státy posílají do světa emisary s »kufry peněz«, aby přepláceli Srby objednané zboží.

Políbil čínskou vlajku

Vučič se rozhodl požádat o pomoc Čínu a poslal dopis čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi. Se sobě vlastním temperamentem oslovil čínského prezidenta jako »svého bratra«. Právě oslovení zaujalo čínskou sociální síť Weibo. Umístila ho do titulku své zprávy, která zaznamenala stovky milionů zhlédnutí.

Vučič se dočkal brzy. Peking poslal letecky plicní ventilátory, roušky, masky a také šest lékařů s čerstvými zkušenostmi se zdoláváním viru. Vučič se přistání letounu zúčastnil osobně, v přímém televizním přenosu poněkud teatrálně políbil připravenou srbskou vlajku a hned po ní čínskou. Poté dal najevo, že se Srbsko stává »spojencem Číny číslo jedna ve východní Evropě«.

Facku Bruselu dal i svým vyjádřením: »Jestliže se ptáte, kdo nám pomohl, byla to Čína, a ne Evropa. Jdeme po evropské cestě, ale nejsme ani slepí ani hluší. Měli jsme od Evropy větší očekávání.«

Vučič také poslal svého ministra obrany Alexandra Vulina, aby položil květy k budově čínské ambasády, kterou v době agrese v roce 1999 letadla NATO bombardovala.

Pomoc i od Rusů

Tím Vučič neskončil. Už 2. dubna se obrátil se žádostí o pomoc na ruského prezidenta Vladimira Putina. Dostal ji den poté. Na vojenském letišti Bajatnica u Bělehradu postupně přistálo jedenáct ruských nákladních letadel se zdravotnickým materiálem, lékaři a zdravotnickým personálem. Celkem 87 ruských odborníků Srbům pomáhá v boji s nemocí. Vučič se na sociálních sítích neubránil dojetí, tak velkou pomoc nečekal. Kdo ví, zda se při telefonátu s Putinem přeslechl, myslel, že přijede osm lékařů, dostavilo se ale osm lékařských týmů.

Srbsko očekává vrchol epidemie podobně jako další evropské státy po polovině dubna. I proto je ruská pomoc hodnocena jako platná a včasná. Z Bruselu i nadále nepřišlo nic…

Vykládání ruských nákladních letadel v Bělehradě se protáhlo až do soboty 4. dubna.

FOTO - ČTK/AP