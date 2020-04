Ilustrační FOTO - Pixabay

České zdravotnictví drží nad vodou senioři

V českém zdravotnictví a sociálních službách pracuje proti průměru Evropské unie dvojnásobek seniorů. Je jich téměř 16 000, tvoří 4,3 procenta pracovníků v těchto oborech.

Vyšší podíl lze podle analýzy projektu Evropa v datech najít už jen v Bulharsku a pobaltských zemích.

»Vysoký podíl starších ročníků u profesí, jako jsou lékaři nebo učitelé, odráží nedostatečný počet absolventů, kteří jsou ochotni pracovat v daném zaměstnání za české mzdy,« uvedl v tiskové zprávě k výsledkům projektu hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Zdravotníci a zaměstnanci v sociálních službách se v současné době při své práci mohou s nemocnými COVID-19 setkávat i denně. Průměrný věk praktického lékaře pro dospělé je 54 let, dětského 56 let. »Fungování do jisté míry stojí na lékařích-seniorech,« přiznal loni ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Právě oni si v minulých týdnech stěžovali, že ve svých ordinacích nemají dostatek osobních ochranných prostředků. Například praktičtí lékaři pro děti a dorost podle předsedkyně jejich sdružení Ilony Hülleové jich nemají dostatek stále. Respirátor podle ní mají jeden na den, ochranné brýle nebo štíty jim chybí a nedostatek je i rukavic či dezinfekce.

Vysoké zastoupení mají senioři ve zdravotnictví a sociálních službách také v Lotyšsku, Litvě a Bulharsku, v Estonsku je to téměř desetina zdravotníků.

Celkem v ČR pracuje asi 150 000 seniorů. Například v obchodech jich prodává asi 14 700. Průměrně jsou pracující senioři 2,8 všech pracujících, což je těsně nad průměrem EU. »Vzhledem k demografickému vývoji je logické, že se bude poptávka po starších ročnících postupně zvyšovat. V mnoha zemích Evropy včetně Česka totiž pracovní síla ve věku 15 až 65 let klesá,« dodal Navrátil.

(ste)