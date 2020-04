Rozhovor Haló novin s Annou Koněvovou, vnučkou maršála I. S. Koněva

Demontáž památek nevede k posílení přátelství

Městská část Prahy 6, v koalici Pirátů, ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, pod vedením starosty Ondřeje Koláře odstranila sochu vašeho dědečka maršála Ivana Stěpanoviče Koněva. Můžete se k tomu vyjádřit?

Samozřejmě. Demontáž památek, ať už je jakákoli, nevede k posílení přátelství. Kolář se zřejmě tímto způsobem snaží prosadit svou politickou kariéru. Pokud se mu a jemu podobným podaří dosáhnout vrcholu politické moci, obávám se, že vyjednávat s nimi, a zejména dosáhnout dohod nebude snadné.

Došlo k porušení mezinárodního práva a závazků mezi Českou republikou a Ruskou federativní republikou o válečných hrobech. Budete iniciovat u vlády RF, aby vznesla protest pro porušování těchto mezinárodních dohod?

Pokud vím, rádi by v Praze viděli Vlasovovův pomník, místo pomníku maršála Koněva. I když uznávám, že Vlasovova armáda se podílela na osvobozování Prahy, prosím, nezapomeňte však, že vlasovci přišli na území České republiky ve složení vojsk wehrmachtu. A když si uvědomili situaci a jasnou prohru fašistického Německa, rozhodli se opět sociálnědemokraticky přeběhnout na stranu vítěze. Myslím, že je to přesná charakteristika. Je zřejmé, že v současném politickém establishmentu to má velmi blízko k určitým osobám.

V minulém rozhovoru pro náš list se vaše sestra zmínila o nové studené válce. Co vše je podle vás důvodem, že Západ úkoluje politické loutky, jako jsou primátor Hřib a starosta Kolář, dokonce porušit mezinárodní právo? Má cenu nějaké dohody a smlouvy uzavírat, když pak přijde takovýto regionální politik a s výsměchem provede toto - a zůstane nepotrestán?

Víte, když se podíváte na politickou složku této akce, tak vám řeknu, že tento čas je záměrně zvolený. Pomník byl rozebrán v noci skrytě a mediální humbuk Kolář udělal až v okamžiku, kdy celý svět ve snaze chránit se před virem dodržuje všechna možná bezpečnostní opatření a nevychází do ulic a protest by pro občany města znamenal ohrožení vlastního života.

Po schválení rezoluce o »Významu evropské paměti pro budoucnost Evropy« se rozjede velké financování rekonstrukce a zakládání nových muzeí a institucí v Evropě, které se chystají přepisovat dějinná fakta a udělat z Rudé armády okupanta. Ruská federace, chce-li mít budoucnost, musí obhájit svou minulost. Má RF nějakou strategii?

Bohužel o existenci jasné strategie ochrany historické paměti v naší zemi nevím. Zřízení nových muzeí a financování prací v již existujících institucích je naopak dobrý nápad. Ale doufám, že tuto práci budou dělat skuteční historici, skuteční vědci, pamětníci, a ne politici.

Jaký názor máte na to, že Evropa, potažmo Evropská unie, nechápe, že pokud chce EU sama sebe řídit a existovat, dokáže to jenom s Ruskou federací? Nemůže se stát, že se Ruská federace zatvrdí a Evropu nechá politicky rozložit, což by bylo pro Evropu i Evropskou unii katastrofální?

V Rusku si uvědomujeme roli Sovětského svazu a jeho vedení v poválečném vývoji Evropy. Tato strategie nepřinesla prosperitu ani samotnému Rusku. Nutno podotknout, že dějiny východoevropských zemí psali nejen sovětští politici, ale i politici Československa, Polska, Maďarska, Německa a tento příběh existuje a je nejednoznačný. Musíme ji studovat, hodnotit, ale střízlivě a objektivně. Nesmí to být v souladu s momentálními politickými potřebami. Alespoň abychom neztratili tvář před potomky.

Teď jen trochu hypotetická otázka. Jak si osobně myslíte, že by váš dědeček maršál Ivan Stěpanovič Koněv na dnešní procesy reagoval?

Myslím, že by řekl: »Studujte zdroje.«

Roman BLAŠKO