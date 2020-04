Ilustrační FOTO - Pixabay

Atleti a střelci vítají otevření venkovních sportovišť

Atleti a střelci vítají otevření venkovních sportovišť, na kterých se může na základě pondělního rozhodnutí vlády v omezeném režimu trénovat. Stadiony chyběly především závodníkům v technických disciplínách, řekl ČTK reprezentační šéftrenér atletů Jan Netscher. Pro sportovní střelce byla střelnice nenahraditelná, uvedl šéf českého svazu Jiří Streit. Kanoisté zatím analyzují, jak se otevření sportovišť projeví v praxi.

Atletický šéftrenér Netscher připomněl, že uvolnění neznamená přechod k běžnému tréninkovému režimu. "Nebude možné se shlukovat ve skupinkách a vše bude muset probíhat po takzvaně individuální notě, tedy v omezených podmínkách. Předpokládám, že primárně budou sportoviště otevřena pro reprezentanty, kterých se taková opatření doposud týkala a z hlediska zajištění výkonnosti potřebují fungovat na sportovištích, která jsou nyní zavřená," uvedl na svazovém webu.

Otevření stadionů považuje za naprosto klíčové pro vrhače. "Mohli maximálně někde po loukách, ale tam se pořádně nerozběhnete, nezastavíte. Bez toho mohli akorát posilovat v posilovnách a tím to končí," řekl ČTK.

Otevření Julisky si pochvalovala oštěpařka Irena Gillarová (dříve Šedivá). "Dosud jsme na stadion Dukly neměli přístup. Po celou dobu věřím, že závody letos budou, proto mě fakt, že nemáme kde trénovat, trápil víc a víc. Těším se zpátky do práce a režimu, na který jsem zvyklá," řekla.

V sektorech potřebují trénovat i skokani. "Směrem k závodní sezoně už je docela potřeba obout tretry, zaskákat si v sektoru nebo jít kvalitní odrazy do písku, což jsou tréninky, které se dají udělat pouze na stadionu," řekl výškař Marek Bahník.

Rovný tartan potřebují i běžci, především sprinteři. "Už se moc těším na stadion. Dráha už mi chyběla. Samozřejmě i přes uvolnění opatření musíme nadále dávat pozor na své zdraví," poznamenala halová česká rekordmanka na 60 metrů Klára Seidlová.

Všichni běžci jsou rádi, že mohou odložit roušky. "S rouškou se prostě pořádně běhat nedá. Těším se, že budu moct trénovat už téměř kdekoliv," pochvaloval si mílař Jakub Holuša.

Sportovním střelcům skončilo velmi obtížné období, kdy museli volit jen doplňkový trénink a práci se zbraní na sucho. "Bez střelnice se plnohodnotně připravovat nelze. Dlouhodobě to nemá úplně význam. Ta střelba je bohužel o tom, že když to dotyčný zmáčkne, tak to s ním něco udělá, když to zmáčkne na sucho, tak to dělá něco jiného," popsal ČTK prezident střeleckého svazu Streit.

Proto byl rád, že se střelnice otevřely. "Je to velký počin. Sice je olympiáda o rok posunutá, ale ta příprava musí běžet," poznamenal. Střelecké kluby už vytvářejí rozpisy, aby se závodníci na střelnicích nepotkávali. "Je pravda, že u těch velkých střelnic bude omezená veřejnost. Kluby budou preferovat vlastní střelce," doplnil.

Venku mohou trénovat i kanoisté, jejichž svaz ale zatím situaci analyzuje. "Právníci na tom pracují, teprve to analyzujeme," řekl ČTK šéf Českého svazu kanoistů Jan Boháč.

(čtk)