Stav nouze zatím do konce dubna

Nouzový stav kvůli koronavirové krizi bude v České republice pokračovat do konce dubna. Na návrh předsedy ÚV KSČM a místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa to po téměř šestihodinové diskusi schválili poslanci. Pro zvedlo ruku 90 ze 101 přítomných poslanců.

Sám kabinet může nouzový stav vyhlásit nejvýše na 30 dnů. Za současné situace by skončil 11. dubna. K prodloužení byl nutný souhlas poslanců. Premiér Andrej Babiš (ANO) požádal Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o měsíc do pondělí 11. května v souladu s usnesením vlády. Podmínky pro jeho vyhlášení podle něj trvají a nouzový stav je v zájmu každého obyvatele. Zdůraznil, že pandemie nového typu kononaviru nebude znamenat návrat k silnému a všemocnému státu. »Nechci, aby byly svobody omezovány o vteřinu déle, než je nezbytně nutné,« řekl Babiš. Vyzdvihl i pilíře, na nichž stojí EU a k nimž patří i volný pohyb osob. Zmínil také, že právě demokracii odlišuje od diktatury to, že jí jde o každý lidský život.

Premiér zároveň řekl, že nemůže poslancům slíbit, že před nimi stojí s žádosti o prodloužení nouzového stavu naposledy. Vypočítal také dosavadní kroky vlády. »Kromě zastavení epidemie je naším zásadním úkolem udržení chodu ekonomiky,« uvedl. »Hlavně potřebujeme přežít několik měsíců, které mohou být těžké,« dodal. Připomněl predikce, podle nichž bude v ČR na konci dubna nakažených 14 000 až 15 000 lidí, budou-li se vládní opatření k omezení šíření koronaviru dodržovat.

Vládní opatření podle předsedy vlády fungují, proto by měl být nouzový stav prodloužen. »Dokazuje to fakt, že v nejvíce ohrožené skupině je u nás 21 až 22 % nakažených, zatímco ve Španělsku mají více než 32 % a v Itálii více než 30 % občanů ve věku 70+. To také vysvětluje vysokou úmrtnost v těchto zemích. Epidemie koronaviru má jednu zásadní vlastnost. Když se vymkne kontrole a dojde k prudkému růstu, je prakticky nemožné ji dostat znovu pod kontrolu. V ten moment nemáme kontrolu my, ale pravidla určuje virus. Nedovolme proto, abychom předčasným ústupem z dosavadních omezení vystavili naše obyvatele zvýšenému nebezpečí,« zdůraznil Andrej Babiš.

Premiér znovu odmítl názory, podle nichž je třeba obyvatelstvo promořit (tento názor náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly kritizovala celá opozice). Při prudkém růstu nakažených by už nebylo možné dostat epidemii pod kontrolu, zdůraznil s tím, že při předčasném ukončení omezení budou obyvatelé vystaveni nebezpečí. »Riziko ztráty kontroly nad epidemií je vysoké,« míní Babiš. Cílem je podle něj řídit epidemii tak, aby nebylo přetíženo zdravotnictví, a to cestou rychlé izolace nakažených lidí. Scénáře dalších kroků by mohly být podle Babiše po Velikonocích. Opět se ohradil proti kritice ohledně pozdních dodávek ochranných pomůcek pro zdravotníky. Stát už na ně podle něho vydal 11,7 miliardy korun.

Filip: Znovu se můžeme ke stavu nouze sejít koncem měsíce

Představitelé opozice ve Sněmovně potvrdili svá dřívější slova, že podpoří prodloužení nouzového stavu zatím jen do konce dubna, jak to navrhl Vojtěch Filip. Komunisté však nevylučují jeho další prodloužení, aby při zhoršení epidemiologické situace bylo možné v opatřeních pokračovat. Filip před novináři řekl, že k vyhodnocení situace a opětovnému prodloužení stavu nouze by se Sněmovna mohla znovu vyjádřit před koncem dubna. Situace se podle něj zatím vyvíjí příznivě. Nicméně je podle něj důležité, aby ve stavu nouze stát držel opatření do chvíle, kdy ohnisko nákazy v ČR vyhasne. Předseda poslanců KSČM na tiskové konferenci Pavel Kováčik doplnil, že problém by udělalo také případné zrušení nouzového stavu dříve, než bylo naplánováno.

Předseda poslanců KSČM na tiskové konferenci Pavel Kováčik.

Návrh prodloužit nouzový stav do konce dubna Filip vysvětlil tím, že většina vládních opatření směřuje k tomuto datu a důvody pro to existují. Upozornil také, že odpovědnost začnou nést vedle vlády i poslanci. Poukázal na to, že vláda postupuje podle pandemického plánu a opatření přijala včas a řádně, i když s řadou věcí nebyl úplně srozuměn, a KSČM usilovala o to, aby některá opatření byla mnohem přísnější.

Uvedl příklad, který vzbuzuje velké kontroverze, což jsou pendleři. »V našem Jihočeském kraji je ze 119 nakažených 74 nakaženo právě těmi, kteří přecházeli státní hranice buď z Rakouska, nebo ze SRN,« uvedl Filip. Navrhl, aby stav nouze, o který vláda žádá, Sněmovna prodloužila do 30. dubna ze dvou důvodů. Kromě toho, že k tomuto datu směřuje většina ekonomických a dalších opatření, tak ve chvíli, kdy za to poslanci nesou odpovědnost, je na nich posoudit, zda má trvat stav nouze, zda a o kolik dní má být prodloužen, což záleží na hodnocení, které bude vláda poslancům podle pandemického plánu předkládat.

Místopředsedkyně sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM) se zmínila o situaci na Mostecku, pozornost obrátila také k realizaci zarážky Unipetrolu Litvínov plánované na období 9. 4. až 10. 6. 2020. Leo Luzar (KSČM) mj. položil otázku, co podstatného se dosud stalo, aby Sněmovna stav nouze neprodloužila. Na hodnocení činnosti vlády bude času dost, a bude velmi podrobné, obrátil se na opozici kritizující vládní kroky.

Opozice si nebrala servítky

Přestože Sněmovna omezila vystoupení poslanců na pět minut a každý mohl vystupovat jen dvakrát, diskuse se protáhla téměř na celý den. Podobně jako při minulé schůzi se sešla v rámci bezpečnostních opatření kvůli epidemii pouze v polovičním počtu.

K delšímu trvání nouzového stavu opozice postrádá jasný plán vlády, jak dál postupovat a jaká opatření přijímat a jaká rušit. Požadovala po ní také systematičtější přístup. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že s ohledem na vývoj epidemie vláda reaguje pružně a detailní plán není možné sestavit. Překotné přijímání improvizovaných opatření proti koronaviru musí podle předsedy ODS Petra Fialy skončit a vláda by měla představit plán obnovování svobod a nastartování země. »Je potřeba jednat rychle, ale i rozumně. Je potřeba, aby se překotnost a improvizace nahradila jasným plánem,« uvedl. Vláda musí ukončit období veřejně sdělovaných a poté popíraných nápadů, dodal s poukazem na rozdílná vyjádření zástupců exekutivy např. k délce uzavření hranic nebo otevírání dalších typů prodejen. »Chceme plán vývoje. Chceme vysvětlit, co lze očekávat, pokud se epidemie bude ubírat tím, nebo oním směrem,« řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Vládu nařkl z neplnění slibu, že bude spolupracovat s opozicí, její opatření označil za zmatečná a nesystematická.

Vládní opatření kvůli koronaviru jsou podle předsedy SPD Tomia Okamury pomalá a nedostatečná s ohledem na hrozbu zvýšení nezaměstnanosti. Jsou také nesystematická, řekl Okamura. Stávající návrhy opatření jsou podle něj spíše záplatami, a pomoc státu dostane »ten, kdo více křičí«. Kritizoval přístup EU k epidemii nebo množství týmů při ministerstvech pro boj s koronavirem. KDU-ČSL dává přednost postupnému prodlužování nouzového stavu, pokud to bude potřeba, před schválením bianco šeku pro vládu, uvedl za klub Vít Kaňkovský. »Každý den bez nouzového stavu je pro ČR výhrou,« řekl. Nelze držet společnost v tvrdých opatřeních, ale nelze je ani skokově uvolnit, dodal. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová očekávala, že součástí žádosti o prodloužení nouzového stavu bude strategie návratu k běžnému životu. »Musíme vědět, nač chce vláda nouzový stav použít,« řekla a poukázala na to, že Sněmovna se může kdykoli sejít znovu. Podle předsedy STAN Víta Rakušana je nouzový stav stavem výjimečným. K delšímu prodloužení než do konce dubna musí mít Sněmovna informace a harmonogram rozvolňování přijatých opatření. »Lidé potřebují vidět světlo na konci tunelu,« řekl.

Vojtěch Filip kolegům z pravice po jejich drtivé kritice vlády připomněl, že Sněmovna jedná o tom, zda převezme odpovědnost za prodloužení nouzového stavu. »Existuje ústavní důvod vyhovět žádosti vlády k prodloužení nouzového stavu,« zdůraznil.

»Já uznávám, že jsme ve spoustě věcí nepostupovali správně nebo ideálně,« připustil Jan Hamáček. Dodal však, že žádná jiná česká vláda v takové situaci nebyla.

Poděkování...

Ve Sněmovně zazněla i slova díků – premiér Babiš vedle zdravotníků a dalších lidí tzv. v první linii poděkoval obyvatelům, že si látkové roušky zajistili sami. Helena Válková (ANO) vyzvedla současnou pomoc neziskových organizací, které se zapojily do boje s nákazou, řada poslanců zmínila zodpovědné chování občanů. Vojtěch Filip přišel se speciálním návrhem na státní vyznamenání pro Hygienickou službu ČR, »která v jednotlivých krajích odpovídá reálně za situaci, Hasičský záchranný sbor a policisty, samozřejmě zdravotníky, ať už střední zdravotní personál nebo lékaře, protože si za práci ve stavu nouze to vyznamenání zaslouží,« zdůraznil před novináři. Šéf klubu KSČM Kováčik doplnil, že k vyznamenaným by přidal také pokladní v supermarketech. »To je prvá linie přímého kontaktu a tito lidé to nesou statečně a slouží stejně statečně jako lékaři, policisté nebo záchranáři. Je zapotřebí, aby byla oceněna práce všech těchto lidí,« prohlásil na tiskovce.

