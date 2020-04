Ilustrační FOTO - Pixabay

Japonsko nabízí na COVID lék proti chřipce

Japonsko plánuje věnovat dvacítce zemí včetně ČR lék proti chřipce, který je účinný při léčbě onemocnění COVID-19. Antivirotikum Avigan, které je nyní ve fázi klinických testů, prokázalo účinnost v boji s nemocí v Číně. Český Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) už koncem března oznámil, že s Japonskem o dodávce tohoto léku jedná.

Lék také známý pod názvem Favipiravir vyrábí japonská společnost spadající pod koncern Fujifilm Holdings. Společnost vlastní klinické testování spustila koncem března. »Se zeměmi, které mají zájem, budeme mezinárodně pracovat na klinickém výzkumu Aviganu,« uvedl japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi. Ve dvacítce zemí, které lék obdrží, jsou kromě ČR například také Bulharsko, Indonésie, Írán, Barma, Saúdská Arábie a Turecko. Dalších 30 zemí má podle Motegiho o lék zájem, jeho nákup před několika dny oznámilo německé ministerstvo zdravotnictví.

Účinnost léčiva při boji s onemocněním COVID-19 již dříve zaznamenali výzkumníci v jihočínském Šen-čenu a na univerzitě ve středočínském městě Wu-chan, odkud se koronavirus na konci loňského roku začal šířit. Avigan zabírá hlavně u pacientů, kteří mají mírnější projevy nemoci.

Širokospektrální antivirotikum bylo testováno mj. i při léčbě eboly při epidemii této nemoci v západní Africe v roce 2014.

Slovenský test

To slovenští vědci vyvinuli přesný test na koronavirus a připravují výrobu 100 000 kusů, které věnují státu. Novinářům to řekl biochemik a člen stálého krizového štábu zřízeného kvůli pandemii choroby COVID-19 Robert Mistrík. Podle Mistríka by testy od slovenských vědců měly v průběhu tří týdnů získat příslušné certifikáty. Jde o PCR testy, které zjišťují ribonukleovou kyselinu (RNA) koronaviru a které Slovensko dosud dováželo.

Tím ale dobré zprávy u našich východních bratří končí. Nemocnicím v Evropské unii v důsledku omezení v obchodu a vytváření nadměrných zásob v členských zemích hrozí nedostatek léků pro pacienty trpící nemocí COVID-19. A Evropská komise v tomto směru zkoumá legálnost kroků několika zemí včetně právě Slovenska.

Vlády v mnoha zemích unijní sedmadvacítky včetně ČR kvůli boji proti koronaviru přijaly opatření omezující prodej klíčových výrobků, jako jsou některá léčiva a osobní ochranné pomůcky. Podle ČTK nastaly problémy zejména s dostupností léků, které jsou podávané pacientům s těžkým průběhem COVIDu. Mezi ně patří anestetika, antibiotika či látky na uvolnění svalů, díky nimž lze pacienty připojovat na plicní ventilátory.

Několik velkých evropských nemocnic včetně milánské San Raffaele a barcelonské Vall d'Hebron minulý týden ve společném prohlášení uvedlo, že zanedlouho nebudou schopné nemoc z nového koronaviru léčit, pakliže nebudou obchodní omezení uvolněna. Podle zdrojů z farmaceutického průmyslu jsou aktuálně hlavními překážkami opatření v rámci EU, nikoli problémy v Číně nebo Indii, které se vyskytly na počátku pandemie. »Státy si budují zásoby. To je rozumné, ale někdy jsou zásoby příliš velké a nedostane se tak na země, které mají problémy,« řekl Adrian van den Hoven z organizace Medicines for Europe zastupující výrobce generických léků v EU. Zmínil i případ, kdy objednávka jisté země odpovídala roční produkci dané firmy. Podle šéfa obchodního spolku Affordable Medicines Europe Kaspera Ernesta se nadměrného hromadění léků dopouští mj. i Rakousko a Portugalsko. Evropská komise oznámila, že v této souvislosti zkoumá legálnost kroků také ze strany Polska, Maďarska, Francie a Rumunska.

Chybějí zdravotníci

Vážné je i to, že na světě, který se v současnosti potýká s pandemií COVIDu, chybí asi 5,9 milionu profesionálních zdravotních sester a ošetřovatelů. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Světová zdravotnická organizace (WHO). Nyní tyto profese podle ní vykonává celosvětově asi 27,9 milionu lidí, ovšem jen 19,3 milionu z nich má odpovídající vzdělání. Asi 90 % zaměstnanců v pečovatelských profesích tvoří ženy. »Zdravotní sestry a ošetřovatelé jsou páteří našeho zdravotnického systému. Dnes je řada z nich v první linii bitvy proti COVID-19,« uvedl generální tajemník WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Mezi lety 2014 a 2018 se počet sester a ošetřovatelů zvýšil podle zprávy asi o 4,7 milionu, dál jich ale téměř šest milionů chybí. Největší nedostatek zdravotnického personálu mají chudé země v Africe, jihovýchodní Asii, na Blízkém východě a v Jižní Americe.

