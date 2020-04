Ilustrační FOTO - Pixabay

Roskosmos varuje: Trump lační po jiných planetách

Ruská vesmírná agentura Roskosmos obvinila kontroverzního amerického prezidenta Donalda Trumpa ze snahy uzurpovat si jiné planety. Ruské podezření v tomto směru vyvolal Trumpův podpis pod nařízením ohledně americké politiky vůči komerční těžbě ve vesmíru.

»Agresivní plány Spojených států na zabrání území jiných planet škodí mezinárodní spolupráci,« prohlásil náměstek ředitele Roskosmosu Sergej Saveljev podle ruských médií. »V dějinách lze najít příklady, kdy jedna země začala dobývat jiná území a k čemu to vedlo. To by všichni měli mít na paměti,« prohlásil.

Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin na Twitteru poznamenal, že Trump podepsal dvě nařízení - jedno o faktickém uchycení se USA na území Měsíce a dalších nebeských těles a druhé o mimořádném stavu v USA kvůli koronaviru. »Snažíme se pochopit, jak tato nařízení spolu souvisí…,« ironicky dodal Rogozin.

Spojené státy se dostávají do rozporu s představou o vesmíru, který patří celému lidstvu, upozornil Roskosmos. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle ČTK zdůraznil, že nepřijatelný by byl jakýkoliv pokus přisvojit si či privatizovat vesmírný prostor.

(rj)