Prezident Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

RF: 5 let vězení za ničení památníků

Rusko bude trestat až pětiletým vězením ničení nebo poškozování hrobů a památníků ruským válečným obětem, a to v Rusku i v zahraničí. Zákon podle zprávy agentury TASS podepsal prezident Vladimir Putin.

Trest vězení a pokutu až pět milionů rublů budou ruské soudy ukládat za ničení nebo poškození vojenských pohřebišť, památníků nebo jakýchkoli jiných objektů, které mají uctít a připomínat památku Rusů padlých při obraně vlasti.

S nejvyšším, tedy pětiletým trestem nový zákon počítá pro osoby, které poškozují nebo ničí památníky ruským obětem 2. světové války. Zákon schválila koncem března dolní komora ruského parlamentu a počátkem dubna Rada federace, která v Rusku plní roli Senátu.

Rusko je tradičně velmi citlivé na udržování pomníků ruských vojáků, kteří padli ve světových válkách a jiných konfliktech, zejména v boji s hitlerovským Německem v letech 1941-45. Důrazné protesty v poslední době Moskva adresuje zejména do Polska a do pobaltských zemí.

O udržování hrobů a památníků sovětských vojáků v České republice ruské úřady většinou hovoří s uznáním. Kritiku, ale i útok na českou ambasádu v Moskvě, si ovšem vyžádalo nedávné odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva v Praze 6. Zda se na iniciátory odstranění sochy vztahuje i nový ruský zákon, není z úřední zprávy jasné. Nebylo by to ale od věci!

Co s oslavami výročí?

Kreml také mezitím zvažuje různé varianty oslav 75. výročí ukončení 2. světové války, konečné rozhodnutí ale zatím nepadlo. V Moskvě to novinářům řekl prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. Dodal nicméně, že pokud by se slavnosti konaly 9. května, nezúčastnili by se jich váleční veteráni, jak se původně předpokládalo. Důvodem je obava o jejich zdraví v době pandemie. »Zvažují (pod tíhou situace) se různé varianty (oslav), ale mluvit o nich je zatím předčasné,« řekl Peskov podle agentury TASS. »Dosud žádné rozhodnutí nepadlo, s ohledem na vývoj epidemické situace budeme veřejnost informovat,« doplnil mluvčí.

Kreml pozval k účasti na květnových oslavách řadu státníků včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, čínského prezidenta Si Ťin-pchinga nebo francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

Trump už oznámil, že do Moskvy na oslavy nepojede, zastoupit ho má jeden z jeho poradců. Pozvání obdržel i český prezident Miloš Zeman, který koncem března účast na oslavách přislíbil, pokud je organizátoři nezruší.

Peskov se při besedě s novináři zmínil o zdravotním stavu prezidenta Vladimira Putina, který v době epidemie zvolil »distanční režim« práce. Prezident podle mluvčího absolvuje testy na přítomnost viru »tak často, jak to určí jeho lékař«.

Podle dřívějších zpráv je testování šéfa Kremlu poměrně časté, protože se v minulých dnech setkal se šéfem jedné z ruských infekčních klinik, u něhož byla později nemoc COVID-19 zjištěna. Dosavadní Putinovy testy byly podle Kremlu negativní.

Berlín už akce zrušil

To Berlín už kvůli šíření koronaviru Berlín všechny akce, které byly plánované k 75. výročí konce 2. světové války, zrušil. Vzpomínky, na které německá metropole vyčlenila 700 000 eur (19 milionů Kč), se přesunou do virtuálního prostředí, informovala agentura DPA. Květnový pietní akt zrušil také bývalý koncentrační tábor Mauthausen, ve kterém nacisté zavraždili mj. řadu Čechů a Slováků.

Akce se měly v Berlíně konat 8. května například u Braniborské brány, u památníku padlých sovětských vojáků či v Německo-ruském muzeu ve čtvrti Karlshorst. Na ústřední vzpomínkové ceremonii u budovy Říšského sněmu měl původně před řadou hostů z ciziny podle ČTK promluvit sám prezident Frank-Walter Steinmeier.

(rj)