S jarem přicházejí Velikonoce

Rok 2020 můžeme nazvat rokem pandemie, nečekané a zákeřné.

Právě ona zapříčinila změny, které jsme nečekali. Velikonoce budou holt doma, přesto však mohou být hezké, malovaná vejce i pomlázku upletenou z proutí jistě zvládneme. Hospodyňky již dnes chystají různé dobroty na slavnostní stůl. Všichni máme shodné přání, aby koronavirus odešel co nejdříve. To nejcennější, co máme, je zdraví. Opatření, která stát nastolil, evidentně snížila počet nakažených. Ve vizi zachování zdraví je všichni akceptujeme, a to je dobře.

Děkuji všem, kteří pomáhají, těm, kteří pracují, a tím nám usnadňují život v této hektické době. Přejme si tedy zdraví, klid a naději na brzký návrat k běžnému životu.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM