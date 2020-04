Nová vlna cenzury

Při současném stavu věcí se zdálo, že se někam vypařili kritici Ruska, Číny, různých památníků, soch nebo jiných připomínek konce druhé světové války. Vše bylo jen zdání, když jsme všichni »šokováni« současnou krizí, která je vyvolaná šířením nového typu koronaviru. Této situace využila (nebo spíše zneužila) radnice Prahy 6 v čele se starostou Ondřejem Kolářem za TOP 09 a nechala odstranit sochu maršála Koněva, která se nacházela na náměstí Interbrigády.

Socha osvoboditele většiny území tehdejšího Československa byla terčem hanebných nápisů nebo jiného poškozování. Toto bylo použito pro odstranění sochy. Prý aby nebyla více poškozována. Nicméně si položme otázku, proč se nechala socha odstranit nyní, když je naše země v nouzovém stavu. Odpověď je nasnadě – společnost jako celek je šokována jinou situací a jak je neustále v šoku, tak se nenápadně uskutečňují různé podivné věci. Od privatizací, až po odstraňování soch. K tomu si musíme připočíst fakt, že se lidé nemohou srocovat a protestovat proti odstranění toho či onoho, protože je limituje opatření zamezující volnému pohybu osob. Snad nejhanebnější bylo vyjádření starosty Koláře, proč musí socha maršála Koněva pryč. Na svém twitterovém účtu napsal: »Neměl roušku. Pravidla platí pro všechny stejně. Ven jen s rouškou nebo jinou překrývkou úst a nosu.« Pan starosta zřejmě sršel humorem a byl štěstím bez sebe, jaký se mu to povedl bravurní kousek. Osobně pochybuji, že se tomuto humoru někdo zasmál.

Odstranění sochy maršála Koněva má však ještě jiné, skryté a často neviditelné konsekvence. Jednou takovou konsekvencí je nenápadné zavádění nové cenzury. Začalo to umisťováním dodatkových tabulek a končí to novým výkladem minulosti, kdy je záměrně upozaďována role Sovětů na osvobozování naší vlasti. Jak by se asi tvářili lidé v Plzni, kdyby někdo navrhl odstranit památník americké armádě? Je nutné si uvědomit, že naši vlast osvobodila spojenecká vojska a k tomu je také nutno takto přistupovat. Spojují nás mrtví na obou stranách. Je evidentní, že více než 30 let od převratu roku 1989 si zastánci kapitalismu přestávají věřit. Jeho samotný triumfalismus nad celým světem zmizel již při finanční krizi roku 2008 a nyní se objevila úzkost z delegitimizace, která se projevuje právě odstraňováním soch nebo odebíráním čestných občanství lidem, kteří se nehodí do nového výkladu dějin. Případně se jedná o lidi, které dnešní systém označuje pojmy jako »vrah«, »zrádce« nebo ten, kdo »má na rukou krev«. Všichni tito lidé minulosti jsou dnešním systémem vyloučeni z historie, a to jen proto, aby se obhájilo fungování dnešního systému. Ten je poté představován jako jediný možný, fungující, i když kolabující a plodící chudobu a sociální vyloučení.

Abychom pochopili celou skládačku problému, tak musíme říci, že odstraněním sochy Koněva to jistě nekončí. Jedná se totiž o lukrativní místo, kde určitě vyroste nějaký ten developerský projekt, který »posype« hodně kapitálu – třeba podzemní garáže. Další dějství určitě přinese starosta Prahy–Řeporyjí Novotný z ODS, který možná v nouzovém stavu stihne postavit pomník vlasovcům, protože společnost bude nadále v šoku ze současného stavu. Tohle bude další díl skládačky do procesu zavádění nové cenzury, která má za cíl jednak společnost udržet ve strachu, šoku a vytvářet domnělé nepřátele, kteří nepřáteli vůbec nejsou.

Za zmínku stojí, že v této hře o novou cenzuru hrají roli pravicové strany typu ODS a TOP 09. Proč asi? Že by to bylo jen tak, aby se někdo zviditelnil? Ale kdepak. Jak se dnešní systém kapitalismu pomalu začíná rozkládat, tak se v logice pravicových stran musí vytvořit taková podoba minulosti, která pomůže obhájit jejich pozici ve věčně ničeném světě. Jehož ničení nabírá na obrátkách v podobě neutuchající touhy nejbohatších lidí být ještě bohatší.

Jan KLÁN, předseda OV KSČM Kutná Hora