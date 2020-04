Skutečná solidarita

Zvažované umístění šesti pacientů z Francie do specializované nemocnice v Brně se poněkud zamotalo. Nicméně se ve věci strhla ve velkém vášnivá debata nejen na sociálních sítích. Já osobně tento aktivní krok naší vlády vítám. Takhle nějak si představuji spolupráci v rámci Evropy, nikoliv zákazy a příkazy ze strany představitelů složek EU. Pomáhá Rusko a konkrétně Francii i Německo. Proto jsem rád, že nejen Francii pomáháme i my. Až pomine koronavirus, začne boj o přerozdělování tzv. uprchlíků. Těch, kteří jsou takovými chudáky, že násilně, například s podporou turecké armády, útočí na řecké pohraničníky a násilím se snaží dobýt Evropu. Tehdy se naše solidarita bude hodit a jistě bude jedním z argumentů proti násilnému umístění těchto násilníků v naší zemi. Další Mnichov opravdu nechceme.

Ale ještě ke koronaviru. Dědictví socialismu se zřejmě projevuje i třicet let od falešných revolucí konce roku 1989. Díky povinnosti očkování proti TBC jsou na tom země bývalého východního bloku lépe než tzv. vyspělý západ. Projevuje se to i v Německu, kde je rozdíl zhruba třicetiprocentní ve prospěch území bývalé NDR. Předpokládám, že o tom natočí Česká televize další temnou reportáž, o tomto dosud nepoznaném zločinu komunismu.

Západ se naproti tomu víc jak 75 let od konce druhé světové války vydal cestou nacistického Německa a řada západních zemí odpojuje od přístrojů starší lidi a vůbec všechny, o kterých se předpokládá, že to nezvládnou, a dávají přednost nadějnějším případům. Někde, jako třeba v Nizozemsku, takovým lidem volají, aby šli dobrovolně domů umřít. Větší zrůdnost si neumím představit. Je to cesta zemí, které díky kapitalismu přeměnily lidský život pouze za položku v rozpočtu kapitálu. Vždyť v nacistickém Německu také existoval vládní program pro postižené a jinak nepotřebné lidi. To díky socialismu máme dosud přes všechny redukce zachovanou síť zdravotnictví a byly i záložní, nikdy neotevřené nemocnice, bohužel většina byla po hadrové revoluci zlikvidována.

Proto taková nenávist vůči socialismu a komunismu projevující se i zbabělostí vůči soše maršála Koněva v Dejvicích v Praze.

Zdeněk MILATA, zastupitel Středočeského kraje (KSČM)