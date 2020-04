Pracujme z domova i po epidemii

Samoúčelnou amerikanizaci češtiny nemám rád. Když můžeme říct srozumitelně česky »práce z domova«, proč se nutit do pojmu »home office«? Ať však česky či anglicky, využití této formy práce je mimořádně přínosné nejen v době koronaviru.

Práce z domova je totiž výhodná pro všechny. Zaměstnanec nemusí sedět v kanceláři, úkoly plní v pohodlí domova. Šetří mnoho času (cesty do/z práce), nákladů (MHD, benzín, parkování, závodní stravování atd), může si plnění úkolů lépe zorganizovat atd. Nemusí přecházet různé nemoci a přenášet je na kolegy. Nepotřebuje ošetřovné a není v neschopnosti, když mu dítě onemocní chřipkou. A pokud je potřeba něco konzultovat osobně a nestačí internet ani telefon, na pracoviště může kdykoliv zajet.

Náklady šetří i celá společnost, je méně aut v ulicích, prázdnější MHD, šetříme i životní prostředí. Zaměstnavatel rovněž profituje, neboť i on šetří náklady a starosti. Domácí pracovní režim je vhodný též pro maminky s malými dětmi, výborně se uplatní i zdravotně postižení. Práce z domova staví na první místo rodinu a podmínky zaměstnance, přičemž však výhody z ní plynou úplně všem. Vzácná kombinace, a tím i imperativ k masivnímu využití.

Sám jsem řadu let pracoval jako externí akademický pracovník jedné české vysoké školy, pro kterou jsem zpracovával oponentní posudky bakalářských, diplomových a rigorózních prací. Práce studentů mně studijní oddělení posílalo v elektronické podobě, posudky jsem odesílal mailem. Měl jsem termín splnění, ale nikdo mně nemluvil do toho, zda budu pracovat ráno či večer, jestli při práci svačím či jaké mám oblečení. Přál bych tak příjemné pracovní podmínky každému pracujícímu všude, kde jej z povahy věci lze realizovat.

Je jasné, že řadu profesí tímto způsobem vykonávat nelze - např. zubař těžko ošetří distančně zub. Epidemie však ukázala, že hranice lze velmi flexibilně posunovat ve prospěch práce z domova. Je to začasté jen otázka zvyku. A bohužel libovůle zaměstnavatele.

Koho prací z domova nepotěšíme? Různé »manažerské« mravní pokřivence, kteří rádi zneužívají své postavení k maximalizaci osobního prospěchu na úkor druhých či šikaně zaměstnanců - dojít šéfovi nakoupit, nezákonné přesčasy, vyžívání se v iluzi o své absolutní moci atd., kdo chce anglicky, pak tedy bossing. Boj proti těmto společenským patologiím je dalším argumentem pro práci z domova.

Jak »pomůže« koronavirus? Zaměstnavatelé chtějí peníze od státu - ten může bonifikovat ty zaměstnavatele, kteří budou práci z domova podporovat a pro některé formy podpory to dát jako podmínku. A až epidemie odezní, měli bychom prosadit změny zákoníku práce, který by práci z domova kodifikoval jako nárok zaměstnance v každém zaměstnání, které to z povahy věci umožňuje.

Komunismus byl vždy pokrokovou ideologií. Buďme nadále pokrokoví a vše špatné nadělené koronavirem se pokusme přetavit v pozitivní změny ve fungování společnosti. Budeme prospěšní obyčejným lidem. Pro ně tu přece jsme.

Richard POKORNÝ