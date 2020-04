»Podnětné« přístupy opozice

Poslouchat dnes opozici by, pokud by nešlo o tak závažnou situaci, bylo zábavné. Její názory nám ráda zprostředkovává především Česká televize. Tak se dostávají až k nám do domů, kam jinak ani koronavir nemůže proniknout. Často slovo dostává i osvědčený oponent Kalousek, který by všechno, pokud by ho k tomu pustili, dělal jinak a to, co rozhodla vláda, je úplně špatně. Není to žádná ochrana před COVID-19, ale svévole kabinetu, který zneužil svou moc. Vyznej se v tom, člověče! Jak by to mělo být správně, totiž Kalousek nenavrhuje.

Pan europoslanec Polčák nám zase patřičně rozčilen sdělil, že vládní opatření jsou zásahy do práv a svobod, i když všechno zmírnil slovem některá. Jak si to, domyslíme-li jeho slova, vláda podle něj vůbec představuje? Podnikatelům je třeba všechno kompenzovat.

Korunu všemu nasadil předseda Pirátů Bartoš v pořadu Máte slovo. Sice se přihlásil k vládním opatřením, ale zároveň dodal, že by se měla uskutečňovat jen se souhlasem dotyčného. Sice nechápu, jak by se vláda dokázala každého z nás zeptat, zda s nařízením, například nosit roušku a zavřením dočasně různých podniků, souhlasí, a pak z toho, co jí kdo řekl, vymyslela rychle smysluplné rozhodnutí, ale budiž.

A třešinku na dort dalo »duo« expředseda »NATOnáčelníků« generál Pavel a exeuroposlanec Štětina svým varováním před Čínou. Její dodávky jsou přece »strategickou bezpečnostní hrozbou«. Proč však celá slavná EU se snaží z ČLR dostat co nejvíc potřebných výrobků, které sama není schopna pro sebe zajistit? Není pro nás spíše hrozbou, že nebudeme mít potřebné množství ochranných pomůcek?

Končím. Jen se těším na další podnětné myšlenky naší opozice.

Josef ŠENFELD, předseda OV KSČM Litoměřice