Zprzněné výročí

Tento rok si připomínáme 75 let od konce druhé světové války. Již 75 let je Evropa bez válečných hrůz, vyrostly už nejméně čtyři generace a naši nejmenší už ani netuší, co to vlastně druhá světová válka byla. Naštěstí jsou tu zde historikové, učitelé a hlavně rodiče, kteří jim citlivě historii připomenou. Nebo by alespoň měli.

Je tu ale i veřejnoprávní televize, která také plní roli historiků a učitelů a připomíná významná výročí. Jenže to by nesměla být naše veřejnoprávní televize, aby z výročí neudělala, troufám si říct, prolhaný guláš. Navíc pro naše nejmenší.

Teď, když děti tráví doma i čas určený pro školky a školy, je v mnoha rodinách puštěný dětský kanál naší veřejnoprávní televize Déčko mnohem častěji. A tak se jistě mnozí mohli pokochat koláží animovaných scén, která měla dětem připomenout výročí 75 let od konce druhé světové války.

Kdo by čekal informace o tom, co to válka byla a kdy a kým jsme byli osvobozeni, ten by se nedočkal. Ani slovo o nacismu, o osvobození spojeneckými vojsky, o Rusku nemluvě. První šot připomínající boje následuje druhý o osvobození. Pak hned obrázek květinových dětí, které byly tak, jak jsou prezentováni v Americe, ne u nás. Následuje obraz, který má asi připomenout probuzení z letargie – zvedání českého člověka od televize, talíře a piva a pak obraz z revoluce a podobizna Václava Havla. A vítězné véčko z prstů jako třešnička na vrch dortu.

Co si z toho české dítko odnese? Že skončila nějaká válka a za svobodu jsme vděčni Havlovi. Nebo nás Havel rovnou osvobodil od války? To jsou jediné dvě informace, které je schopné dítko z té koláže pojmout.

Zajímalo by mě, kdo je za vyrobení této koláže/připomínky zodpovědný a na čí popud to vypadá tak, jak vypadá. O tom, že se v České televizi vykládají dějiny na všechny možné způsoby, jen ne pravdivě, na to už jsme si tak nějak zvykli, ale hustit nesmysly bez hlavy a paty do dětí?

Ale nutno podotknout, že má u mě Déčko i jedno plus. Hraný seriál pod názvem Válka a já, vyprávějící osudy dětí ve válečném období a hrdinství jich i jejich rodičů, je kvalitní a výpravný. Samozřejmě to ale není česká výroba. Kam se poděla česká kvalitní výroba filmů i dokumentů? Holt, kdo víc platí, toho píseň zpívej…

Helena KOČOVÁ