Slovenské omezení vyvolalo vládní třenici

Na Slovensku dnes kvůli koronaviru začalo platit citelné omezení volného pohybu osob. Dodržování nařízení kontrolují policejní hlídky, na silnicích se proto místy vytvořily dlouhé kolony.

Opatřením, které potrvá do pondělí, chce vláda utlumit cestování v době velikonočních svátků, a zamezit tak rychlému šíření koronaviru. Slovensko na příštích deset dnů také obnovilo hraniční kontroly a umožňuje vstup do země jen přes vybrané přechody. Zavedení policejních kontrol a dalších opatření vyvolalo třenice mezi vládními politiky.

Zákaz volného pohybu lidí na veřejnosti se na Slovensku nevztahuje například na cesty do zaměstnání, k výkonu podnikatelských aktivit, k nutným nákupům či na pobyt osob v přírodě v rámci okresu bydliště.

Již v noci na dnešek policie nasadila na hranice mezi jednotlivými okresy hlídky, které kontrolují dodržování vládního rozhodnutí o rozšíření nouzového stavu kvůli pandemii. Dlouhé kolony se vytvořily například na příjezdových komunikacích do slovenské metropole, kam dojíždějí za prací tisíce lidí. »Z boje proti koronaviru jsme udělali fetiš. Po celém Slovensku se tvoří kilometrové zácpy na jinak poloprázdných dálnicích. Zavřeli jsme desítky tisíc malých obchodů a vláda není schopna jim ani přispět na nájemné. To je šílené a musí to skončit,« napsal na sociální síti vicepremiér a šéf menší koaliční strany Svoboda a solidarita (SaS) Richard Sulík. Dodal, že se premiérovi Igoru Matovičovi nemůže dovolat.

Matovič zase prohlásil, že nemá rád, když někteří koaliční kolegové hrají sobecké hry. »Neschopnost podpořit cokoli nepopulárního, co je udělané ve veřejném zájmu, a zveřejňování výplodů své mysli na Facebooku je v takovéto chvíli mimořádně nezodpovědné,« uvedl na sociální síti Matovič.

Nasazení policie a také vojáků k dohledu na dodržování veřejného pořádku v době omezení volného pohybu osob nepodpořila jen SaS, ale ani další menší strana ze čtyřčlenné koalice.

V pátek a v pondělí je na Slovensku kvůli Velikonocům tradičně svátek. Prodloužený velikonoční víkend dosud Slováci využívali k návštěvám rodiny, známých nebo k pobytům na horách. To bylo spojeno s cestováním po celé zemi.

Opatření na hranicích způsobila menší kolony také na česko-slovenském hraničním přechodu Starý Hrozenkov-Drietoma, kde policisté kontrolovali doklady řidičů přijíždějících z ČR.

