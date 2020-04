Splácení úvěrů bude možné přerušit na tři či šest měsíců

Jednotlivci i firmy by mohli v souvislosti s epidemií koronaviru přerušit na tři nebo šest měsíců splácení úvěrů a hypoték. Délku přerušení, o které by museli požádat, by si mohli vybrat. Moratorium zavádí vládní návrh zákona o některých opatřeních při splácení úvěrů.

V případě jednotlivců má podle předlohy dojít k odložení splácení úroků i jistiny, ale úročení poběží dál. U firemních úvěrů bude pozastaveno jen splácení jistiny. »Odložení splátek bude pro klienty dobrovolné a nebudou s ním spojeny žádné poplatky,« uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Splátky budou odloženy poté, co to dlužník svému věřiteli oznámí a zdůvodní negativním ekonomickým dopadem pandemie koronaviru. Důvody nebude muset prokazovat.

Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, sjednaných a čerpaných před 26. březnem. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. 3., které byly čerpány po tomto datu. Moratorium se naopak nemá vztahovat na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry a operativní leasing. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých dlužník k tomuto datu měl zpoždění se splátkou úvěru delší než 30 dnů.

Sněmovna na rozdíl od vlády umožnila přerušení i pro úvěry zajištěné termínovanou operací na kapitálovém trhu. Podle poslankyň Barbory Kořanové (ANO) a Věry Kovářové (STAN) to má pomoci pronajímatelům nemovitostí, kteří přijdou jinou úpravou o splátky nájemného. Pavel Juříček (ANO) prosadil, aby se úroky během moratoria dále neúročily a uhradily se až na konci doby splácení úvěru.

V případě přerušení splácení zaplatí spotřebitelé i živnostníci splátky s úroky později. Ty budou při využití odkladu splátek zachovány ve smluvní výši, u spotřebitelů však mohou dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby ČNB, navýšené o osm procentních bodů, aktuálně devíti procent. Zabrání se tak situaci, že by spotřebitel musel zaplatit úroky ve výši, která by pro něj byla likvidační.

(čtk)