Policisté budou moci pokutovat na místě

Lidem, kteří budou porušovat opatření proti šíření koronaviru, by nově mohli policisté a strážníci ukládat pokuty až do 10 000 korun. Počítá s tím vládní návrh zákona, který včera schválila Sněmovna. Návrh, který má platit jen po dobu platnosti opatření proti koronaviru, nyní dostane k projednání Senát.

Policisté by mohli pokutovat lidi například za porušení nařízení o omezení pohybu nebo za nezakrývání dýchacích cest. »Policie v rámci své činnosti odhaluje porušování nařízených opatření, a je proto žádoucí, aby mohla tato porušení na místě projednat. Přijetím navrhovaného zákona dojde k posílení vymahatelnosti nařízených opatření,« uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Místopředseda výboru pro bezpečnost a stínový ministr vnitra za KSČM Zdeněk Ondráček, který byl zpravodajem tisku, informoval, že jen za minulý víkend policie řešila 540 oznámení. Tři sta z nich bylo o porušení zákona o ochraně zdraví a 240 o porušení krizového zákona. Všechna oznámení musí projednat správní orgány obce s rozšířenou působností, anebo správní orgány krajských hygienických stanic. »Krajské hygienické stanice jsou už dnes dostatečně vytíženy a toto je zbytečně administrativně zatěžuje, stejně tak jako to zatěžuje příslušníky Policie České republiky a strážníky obecních a městských policií,« uvedl Ondráček. Očekává, že zhruba polovina oznámení by v případě přijetí zákona mohla být projednána příkazem na místě, to znamená uložením blokové pokuty. Ondráček zdůraznil, že i když návrh umožňuje uložit pokutu až ve výši 10 000 Kč, neznamená to, že musí být v této nejvyšší částce. »Nikdo nemusí mít obavu. Já věřím tomu, že naši policisté i strážníci jsou dostateční profesionálové a dokážou posoudit společenskou škodlivost daného jednání,« uvedl.

»Věřím v inteligenci policistů a strážníků městské policie,« řekla také poslankyně za ODS Jana Černochová.

Když domluva nefunguje

Hamáček uvedl, že většina přestupků bude stejně jako dosud řešena domluvou. Policie ale potřebuje u některých přestupků účinnější nástroj. »Není to jen o rouškách, ale i o garážových party,« řekl Hamáček k charakteru přestupků.

Kritici z řad opozice poukazovali na to, že opatření vlády i ministerstva zdravotnictví jsou přijímána ze dne na den a jejich výklad nebývá jednoznačný. Není například jasné, zda policie bude pokutovat dodržování dvoumetrových rozestupů v obchodech nebo nošení roušek v autech. »Bojím se, že z toho bude víc hádek a sporů než něčeho užitečného, protože ta rozhodnutí nejsou dostatečně jasná, nejsou dostatečně precizně zdůvodněná,« uvedl Marek Benda (ODS).

Miroslav Kalousek (TOP 09) se obává, že návrh posílí možnost korupce. Vojtěch Pikal (Piráti) poukázal na obtížné vymáhání pokut u bezdomovců.

Koalici ANO a ČSSD v prosazení novely, pro kterou hlasovalo 52 z 96 přítomných poslanců, pomohly KSČM a KDU-ČSL. Podle Jana Bartoška (KDU-ČSL) jsou blokové pokuty »mimořádné opatření po dobu stavu nouze pro případy, když by domluva nefungovala«.

Nynější podoba postihu ve správním řízení se podle ministerstva vnitra ukázala jako neefektivní a zdlouhavá. Nová pravomoc by měla podle představ úřadu zvýšit účinnost opatření a zajistit jejich dodržování. Podle autorů návrhu je zaplacení pokuty na místě vhodnější i pro obviněné z přestupku, protože se vyhnou správnímu řízení, které pro ně znamená další náklady na komunikaci s úřady.

(jad, ku)